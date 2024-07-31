Кернтерьер
О кернтерьере
Керны — это скопления камней на вершинах или склонах холмов в Шотландии, с помощью которых выкладывали курганы или отмечали границы земельных наделов. Под этими грудами камней прятались мелкие вредители, для охоты на которых и вывели кернтерьеров.
Кернтерьеры — активные и выносливые собаки. Их движения очень свободны — они передвигаются крупным шагом, уверенно опираясь на передние конечности и сильно отталкиваясь задними. Как и у всех рабочих терьеров, шерсть защищает кернтерьеров от капризов погоды.
Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Великобритания
Размерная категория: Mini
Средняя продолжительность жизни: 12-15 годы
Подвижные / Бдительные / Подвижные / Игривые / Жизнерадостный / Уверенные / Дружелюбные / Напористые
Основные факты
Требуется умеренный уход за шерстью
Требуется интенсивная дрессировка
Наличие сада не обязательно
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