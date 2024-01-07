Каталонская овчарка

Будучи уроженцами испанских Пиренеев, каталонские овчарки прочно обосновались во всех сельских районах Каталонии. Это идеальные собаки-компаньоны — умные и преданные. У них красивая шерсть и туловище среднего размера. Каталонские овчарки великолепно управляют стадом, поскольку внимательно следуют указаниям пастуха и имеют врожденные навыки сбора отделившегося от стада скота.

Благодаря своей смелости они подходят и для охраны. Каталонские овчарки изящны, умны, энергичны, выносливы и добродушны, они преданы пастуху и стаду, но не станут подходить к посторонним.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)