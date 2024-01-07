Каталонская овчарка
О каталонской овчарке
Будучи уроженцами испанских Пиренеев, каталонские овчарки прочно обосновались во всех сельских районах Каталонии. Это идеальные собаки-компаньоны — умные и преданные. У них красивая шерсть и туловище среднего размера. Каталонские овчарки великолепно управляют стадом, поскольку внимательно следуют указаниям пастуха и имеют врожденные навыки сбора отделившегося от стада скота.
Благодаря своей смелости они подходят и для охраны. Каталонские овчарки изящны, умны, энергичны, выносливы и добродушны, они преданы пастуху и стаду, но не станут подходить к посторонним.
Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Испания
Размерная категория: Medium
Средняя продолжительность жизни: 12-14 годы
Напористые / Уверенные / Кроткие / Умные / Преданные / Послушные / Общительные / Жизнерадостный / Трудолюбивые
Основные факты
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Требуется умеренный уход за шерстью
Хорошо поддается дрессировке
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
Получите советы и информацию о том, как обеспечить собаке качественный уход на всех этапах жизни.
Поставьте лайк и поделитесь этой страницей