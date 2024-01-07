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Каталонская овчарка

Каталонские овчарки очень бдительны, устойчивы к жаре, холоду и прочим неблагоприятным погодным условиям. Для работы в экстремальных условиях им достаточно очень умеренного рациона.
Каталонская овчарка, черно-белое изображение

О каталонской овчарке

Будучи уроженцами испанских Пиренеев, каталонские овчарки прочно обосновались во всех сельских районах Каталонии. Это идеальные собаки-компаньоны — умные и преданные. У них красивая шерсть и туловище среднего размера. Каталонские овчарки великолепно управляют стадом, поскольку внимательно следуют указаниям пастуха и имеют врожденные навыки сбора отделившегося от стада скота.

Благодаря своей смелости они подходят и для охраны. Каталонские овчарки изящны, умны, энергичны, выносливы и добродушны, они преданы пастуху и стаду, но не станут подходить к посторонним.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Испания
Размерная категория: Medium
Средняя продолжительность жизни: 12-14 годы
Напористые / Уверенные / Кроткие / Умные / Преданные / Послушные / Общительные / Жизнерадостный / Трудолюбивые

Основные факты

Терпеливое отношение к другим животным и детям
Требуется умеренный уход за шерстью
Хорошо поддается дрессировке

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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