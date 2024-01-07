Чешская жесткошерстная легавая

Чешские жесткошерстные легавые — благородные собаки средних размеров с внешностью, говорящей о мощи и выносливости. Эти универсальные легавые унаследовали качества, необходимые для работы в поле, на воде и в лесу. Они хорошо поддаются дрессировке и очень преданы своим владельцам.

Первая мировая война и ее последствия привели к тому, что чешские жесткошерстные легавые почти вымерли в 1920-х годах. Порода была восстановлена с использованием ее типичных представителей, из которых путем планового разведения был получен современный тип чешской жесткошерстной легавой.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)