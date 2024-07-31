Котон-де-тулеар

Одной из основных отличительных характеристик этой породы является шерсть, благодаря которой и появилось ее название. Шерсть этих собак имеет текстуру хлопка (по-французски coton) — она мягкая и нежная. Их круглые темные глаза выражают жизнерадостность и ум.

Общительный, игривый характер — еще одна из ярких черт, присущих этой породе. Эти небольшие очаровательные собаки легко привязываются к своим владельцам и хорошо ладят с другими собаками.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)