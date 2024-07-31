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Котон-де-тулеар

Котон-де-тулеары уравновешенны и очень общительны, прекрасно адаптируются к любому образу жизни.
Котон-де-тулеар, черно-белое изображение

О котон-де-тулеаре

Одной из основных отличительных характеристик этой породы является шерсть, благодаря которой и появилось ее название. Шерсть этих собак имеет текстуру хлопка (по-французски coton) — она мягкая и нежная. Их круглые темные глаза выражают жизнерадостность и ум.

Общительный, игривый характер — еще одна из ярких черт, присущих этой породе. Эти небольшие очаровательные собаки легко привязываются к своим владельцам и хорошо ладят с другими собаками.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Мадагаскар
Размерная категория: Mini
Средняя продолжительность жизни: 14-16 годы
Подвижные / Умные / Дружелюбные / Общительные / Легко приспосабливаются

Основные факты

Требуется постоянный уход за шерстью
Отличная собака для семьи
Наличие сада не обязательно

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