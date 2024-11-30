Доберман
Благодаря своей храбрости, проявленной под огнем во время Второй мировой войны, доберманы заслужили славу смелых и уверенных собак.
О добермане
Доберманы — сильные собаки средних размеров. Гордый и уравновешенный доберман выглядит очень решительно.
Это дружелюбные и спокойные собаки, преданные своей семье, часто смелые, очень уверенные и уравновешенные, внимательно следящие за тем, что происходит вокруг.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Германия
Размерная категория: Medium
Средняя продолжительность жизни: 10-12 годы
Дружелюбные / Спокойные / Преданные / Бдительные / Трудолюбивые / Жизнерадостный / Уверенные / Общительные / Уравновешенные
Размерная категория: Medium
Средняя продолжительность жизни: 10-12 годы
Дружелюбные / Спокойные / Преданные / Бдительные / Трудолюбивые / Жизнерадостный / Уверенные / Общительные / Уравновешенные
Основные факты
Дружелюбное поведение при общении с детьми
Отличная сторожевая собака
Требуется доступ к площадке на улице
Отличная сторожевая собака
Требуется доступ к площадке на улице
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