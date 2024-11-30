Доберманы — сильные собаки средних размеров. Гордый и уравновешенный доберман выглядит очень решительно.

Это дружелюбные и спокойные собаки, преданные своей семье, часто смелые, очень уверенные и уравновешенные, внимательно следящие за тем, что происходит вокруг.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)