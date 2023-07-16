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Филд-спаниель

Собаки этой породы считаются очень уравновешенными, активными, чувствительными и независимыми. Они выражают свою любовь к жизни в тесном и регулярном общении с владельцем.
Взрослый филд-спаниель, черно-белое изображение

О филд-спаниеле

Эти прирожденные охотничьи поисковые собаки с превосходным обонянием работают с полной самоотдачей даже на труднопроходимой местности, максимально проявляя свой интеллект и универсальность.

Филд-спаниели предпочитают большие открытые пространства, поэтому городская жизнь им не подходит, но в загородной местности эти собаки становятся замечательными компаньонами. Кроме того, это идеальные охотничьи собаки с отличными навыками вспугивания и апортирования дичи.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Великобритания
Размерная категория: Medium
Средняя продолжительность жизни: 10-12 годы
Уравновешенные / Подвижные / Спокойные / Сдержанные / Независимые

Основные факты

Требуется постоянный уход за шерстью
Отличная собака для семьи
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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