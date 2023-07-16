Прямошерстный ретривер
О прямошерстном ретривере
Прямошерстные ретриверы обладают некоторыми качествами, характерными для других пород ретриверов, в числе которых общительность с людьми и другими собаками, врожденное умение подавать дичь и любовь к воде.
Эти ласковые энергичные собаки сохраняют жизнерадостную натуру щенков и во взрослом возрасте, поэтому они лучше всего подходят для активных семей, предпочитающих проводить время на свежем воздухе.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная категория: Maxi
Средняя продолжительность жизни: 10-13 годы
Подвижные / Умные / Дружелюбные / Упорные / Уверенные / Любвеобильные
Основные факты
Требуется доступ к площадке на улице
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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