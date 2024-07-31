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Гладкошерстный фокстерьер

Гладкошерстный фокстерьер был выведен в ответ на неспособность фоксхаунда нырнуть за лисой в нору, чтобы выгнать ее. В результате различных скрещиваний появилась мелкая собака, пригодная для выполнения этой задачи.

О гладкошерстном фокстерьере

Гладкошерстные фокстерьеры — это активные и полные жизни собаки, которые всегда настороже и готовы к любым приключениям. Они дружелюбны, общительны и смелы.

Как следует из названия породы, основной функцией этих собак было выслеживание и поимка лис (по-английски лиса — fox). Гладкошерстные фокстерьеры, независимо от того, используют их для охоты или нет, любят бегать, раскапывать землю и исследовать окружающий мир, поэтому они лучше всего подходят для активных семей.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна Великобритания

Размерная категория Mini

Средняя продолжительность жизни 12–15 годы

Бдительные / Упорные / Дружелюбные / Уверенные

Основные факты

Требует минимального ухода за шерстью

Требуется интенсивная дрессировка

Требуются большие физические нагрузки

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