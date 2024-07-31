Гладкошерстный фокстерьер
О гладкошерстном фокстерьере
Гладкошерстные фокстерьеры — это активные и полные жизни собаки, которые всегда настороже и готовы к любым приключениям. Они дружелюбны, общительны и смелы.
Как следует из названия породы, основной функцией этих собак было выслеживание и поимка лис (по-английски лиса — fox). Гладкошерстные фокстерьеры, независимо от того, используют их для охоты или нет, любят бегать, раскапывать землю и исследовать окружающий мир, поэтому они лучше всего подходят для активных семей.
Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна Великобритания
Размерная категория Mini
Средняя продолжительность жизни 12–15 годы
Бдительные / Упорные / Дружелюбные / Уверенные
Основные факты
Требует минимального ухода за шерстью
Требуется интенсивная дрессировка
Требуются большие физические нагрузки
Здоровое начало жизни
Здоровье на протяжении всей жизни
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