Фокстерьер жесткошерстный
О жесткошерстном фокстерьере
В стойке жесткошерстный фокстерьер похож на охотничью лошадь с коротким корпусом. Эти собаки способны преодолевать большие расстояния. До появления пород миниатюрных терьеров, используемых в качестве собак-компаньонов, именно жесткошерстный фокстерьер занимал нишу самого популярного семейного питомца.
Они дружелюбны и общительны со своими близкими, но смелы и решительны в пылу погони, в ходе которой способны настичь добычу как на открытом пространстве, так и в норе.
Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна Великобритания
Размерная категория Mini
Средняя продолжительность жизни 12–14 годы
Подвижные / Бдительные / Упорные / Дружелюбные / Уверенные
Основные факты
Требуется интенсивная дрессировка
Наличие сада не обязательно
Требуется умеренный уход за шерстью
Здоровое начало жизни
Здоровье на протяжении всей жизни
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