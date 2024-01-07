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Гасконско-сентонжская гончая

Большая гасконско-сентонжская гончая используется для ружейной охоты, иногда — для травли крупного зверя и зайца как в стае, так и с одной собакой. Малая гончая универсальна, хорошо подходит для ружейной охоты.
Взрослая гасконско-сентонжская гончая, черно-белое изображение

О гасконско-сентонжской гончей

Большая гасконско-сентожская гончая — это гармонично сложенная собака, излучающая элегантность и силу. Строение головы, особенность окраса и выражение выдают французское происхождение этой гончей. Малая гасконско-сентожская гончая — изящная, пропорционально сложенная собака средних размеров.

Гасконско-сентонжские гончие — прирожденные охотники, предназначенные для работы в стае. Эти активные собаки отличаются тонким чутьем и звонким голосом. Благодаря спокойному и ласковому характеру этих гончих легко дрессировать.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Франция
Размерная категория: Medium
Средняя продолжительность жизни: 12-14 годы
Решительные / Спокойные / Любвеобильные / Послушные

Основные факты

Требует минимального ухода за шерстью
Хорошо поддается дрессировке
Требуются большие физические нагрузки
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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