Гасконско-сентонжская гончая
О гасконско-сентонжской гончей
Большая гасконско-сентожская гончая — это гармонично сложенная собака, излучающая элегантность и силу. Строение головы, особенность окраса и выражение выдают французское происхождение этой гончей. Малая гасконско-сентожская гончая — изящная, пропорционально сложенная собака средних размеров.
Гасконско-сентонжские гончие — прирожденные охотники, предназначенные для работы в стае. Эти активные собаки отличаются тонким чутьем и звонким голосом. Благодаря спокойному и ласковому характеру этих гончих легко дрессировать.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная категория: Medium
Средняя продолжительность жизни: 12-14 годы
Решительные / Спокойные / Любвеобильные / Послушные
Основные факты
Хорошо поддается дрессировке
Требуются большие физические нагрузки
Здоровое начало жизни
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Здоровье на протяжении всей жизни
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