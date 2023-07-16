Немецкий пинчер
О немецком пинчере
Немецкие пинчеры отличаются живым и уравновешенным характером, они бдительны и уверены в себе. Благодаря этим чертам в сочетании с высоким интеллектом и выносливостью, которых у этих собак в избытке, немецкие пинчеры становятся идеальными семейными питомцами, компаньонами и сторожевыми собаками.
Распространенные окрасы пинчеров — черный с рыжими или коричневыми отметинами или сплошной окрас от рыжевато-коричневого до темного рыже-коричневого. Встречаются также собаки таких окрасов, как «перец с солью», серовато-голубой и черный. Немецкие пинчеры — это собаки средних размеров квадратного телосложения.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная категория: Medium
Средняя продолжительность жизни: 12-14 годы
Подвижные / Упорные / Уверенные / Уравновешенные / Умные / Жизнерадостный / Бдительные
Основные факты
Отличная сторожевая собака
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Здоровье на протяжении всей жизни
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