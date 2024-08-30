Поговорим о немецких овчарках
Call him Mr. Popularity. Она чрезвычайно знаменита и является одной из самых востребованных пород, которую ценят за высокий интеллект и непоколебимую преданность. Это замечательный домашний питомец, который обладает послушным нравом, поэтому его легко дрессировать, и ему очень нравится тренироваться. Дополнительный бонус: эти яркие глаза потрясающих оттенков.
Официальное название: немецкая овчарка
Другие названия: немецкая, пастушья, эльзасская
Происхождение: Германия
Склонность к слюнотечению1 out of 5
Потребность в груминге5 out of 5
Степень линьки5 out of 5
Склонность к лаянию4 out of 5
Уровень энергии *5 out of 5
Уживчивость с другими питомцами2 out of 5
Переносимость жары3 out of 5
Переносимость холода4 out of 5
Приспособленность к проживанию в квартире2 out of 5
Способность оставаться без присмотра *1 out of 5
Способность стать семейным питомцем *4 out of 5
|Самец
|Самка
|Рост
|Рост
|60 - 65 cm
|55 - 60 cm
|Вес
|Вес
|30 - 40 kg
|22 - 32 kg
|Этапы жизни
|Возраст щенка
|Взрослый возраст
|2–15 месяцев
|От 15 месяцев до 5 лет
|Зрелый возраст
|Пожилой возраст
|От 5 до 8 лет
|От 8 до 18 лет
|Возраст новорожденного
|От рождения до 2 месяцев
Знакомство с немецкой овчаркой
Все, что нужно знать о породе
Немецкая овчарка — умная, активная и преданная порода, — соответствует всем требованиям, предъявляемым к собаке. Преданная своему хозяину и семье, в которой она живет, эта собака будет следовать за вами из комнаты в комнату, в машину и вообще куда угодно.
Уровень энергии немецкой овчарки: высокий. Однако это также связано с тем, что эта порода воспринимает любую активность с энтузиазмом. Ходьба, бег — немецкой овчарке все подходит. Она также прекрасно показывает себя в соревнованиях по выслеживанию и аджилити.
Если и есть одна характеристика, которая является определяющей для немецкой овчарки, то это ее ум. Она известна своим невероятно высоким интеллектом и способностью разбираться во всем, а также верным характером, поэтому ее часто используют в своей работе представители вооруженных сил.
Благодаря очень высокому интеллекту немецкая овчарка также широко используется в качестве служебной собаки для инвалидов, в том числе для слабовидящих людей. Она идеально подходит для этой роли, учитывая ее непоколебимую преданность, ум и острое обоняние.
Хорошо дрессируйте эту собаку, и ваши усилия будут вознаграждены сполна. Немецкая овчарка отличается исключительной уверенностью в себе, тем не менее эта порода также отлично зарекомендовала себя в качестве собаки-компаньона. Она очень привязана к своему хозяину, поэтому обучение немецкой овчарки — несложная задача, просто нужно быть последовательным.
Другая отличительная черта породы: шерсть! Она двухслойная, густая, бархатистая с характерными яркими пятнами, придающими немецкой овчарке царственный вид.
2 факта о немецкой овчарке
1. Невероятное обоняние
У немецкой овчарки одни из самых выдающихся обонятельных способностей. Из-за этой особенности она традиционно используется в поисково-спасательных операциях, а также для обнаружения бомб и наркотиков в полиции и в армии.
2. Кстати о носах…
Будучи пастушьей собакой, немецкая овчарка известна тем, что способна догонять и окружать не только других животных, но и людей. Она будет толкать вас своим носом, когда захочет выйти, прогуляться или когда пора обедать. Эта очаровательная и безобидная особенность может пригодиться, когда нужно позаботиться о маленьких детях, так как немецкая овчарка также склонна быть защитником.
История породы
Уравновешенная и невероятно преданная немецкая овчарка — результат тщательного разведения, проведенного капитаном Максом Фридрихом Эмилем фон Штефаницем в Германии, которым он занялся в 1899 году. Фон Штефаниц хотел создать превосходную пастушью породу собаки, в частности, для овец, поэтому взял овчарок из южной и центральной Германии. Его целью была атлетичная собака с высоким интеллектом. Так появилась пастушья собака.
Затем фон Штефаниц основал клуб немецких овчарок во Франкфурте в 1899 году. В последующие годы собаки стали невероятны послушны, и их все чаще использовали для обеспечения безопасности, особенно военные и полиция, — эти службы до сих пор широко используют немецких овчарок в своей работе. Эти собаки стали вызывать интерес и у широкой публики. Немецкая овчарка приобрела огромную популярность в начале двадцатого века в США благодаря собакам-кинозвездам Рин-Тин-Тину и Стронгхарту. Порода очень популярна во всем мире — в течение последних десяти лет входит в десятку лучших пород США по данным Американского клуба собаководства и обычно занимает второе место после лабрадор-ретривера.
От головы до кончика хвоста
Физические характеристики немецкой овчарки
1.Уши
2.Голова
3.Шерсть
4.Тело
5.Хвост
На что стоит обращать внимание
Здесь вы найдете некоторые интересные факты о немецкой овчарке — от характерных особенностей породы до общего описания здоровья
Здоровый рацион — залог крепкого здоровья собаки
При выборе корма следует учитывать множество факторов: возраст, образ жизни, уровень активности, заболевания и состояние здоровья, в том числе потенциальные болезни и предрасположенности. Корм дает энергию для жизненно важных функций собаки. В формуле полнорационного корма должны быть правильно сбалансированы необходимые питательные вещества, чтобы избежать любого дефицита или избытка в диете, поскольку оба варианта могут быть неблагоприятны для животного. Для профилактики многих заболеваний у собаки всегда должен быть доступ к чистой свежей воде. В жаркую погоду и особенно во время физических упражнений возьмите с собой воду для собаки и часто устраивайте перерывы, чтобы она попила. Потребление энергии, возможно, также придется адаптировать к климатическим условиям. Собаке, живущей зимой на улице, нужно больше энергии. Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашей собаки есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному врачу, который назначит оптимальную ветеринарную диету.
У щенков потребность в энергии, белках, минеральных веществах, витаминах намного выше, чем у взрослых собак. Им нужна энергия и питательные вещества не только для поддержания организма, но также для его роста и развития. До 15 месяцев иммунная система щенков развивается постепенно. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, поможет поддержать их естественные механизмы защиты в период больших перемен, открытий и новых знакомств. Пищеварительная система также отличается от желудочно-кишечного тракта взрослых животных: поскольку она еще незрелая, важно подобрать рацион, богатый высокоусвояемыми белками. Маннаноолигосахариды и пребиотики, например фруктоолигосахариды, поддерживают здоровье пищеварительной системы, содействуя здоровому балансу микрофлоры кишечника, что, в свою очередь, улучшает качество стула.
Важно выбрать гранулы с адаптированным размером, формой, текстурой, чтобы животному было легче захватывать их и разгрызать. Фаза роста также означает умеренные потребности в энергии. У щенков немецкой овчарки период роста продолжительный и интенсивный. Поэтому они особенно подвержены нарушениям в развитии скелета, в том числе деформациям костей и поражению суставов. Первый этап роста в основном связан с развитием костей, хотя мышцы также начинают расти. Это означает, что щенок, который ест больше нормы и получает излишек энергии, будет набирать лишний вес и расти слишком быстро. Избыточная нагрузка на скелет повышает риск деформации костей и проблем с суставами, или дисплазии. Умеренная калорийность корма, соблюдение суточной нормы помогает контролировать скорость роста, снижая риск появления избыточного веса.
В специально разработанном для периода роста корме концентрация других питательных веществ должна быть выше обычной нормы. Для всех щенков содержание кальция в корме необходимо увеличить, однако щенки крупных пород очень чувствительны к чрезмерному потреблению кальция. Важно понимать, что полнорационный корм, созданный специально для питомцев в период роста, совершенно не требует никаких добавок, а иногда такие добавки могут быть даже опасны. В течение первых шести месяцев жизни щенков рекомендуется делить суточную порцию хотя бы на три приема, а затем перейти на двухразовое кормление.
Рацион взрослого питомца должен удовлетворять его потребности:
Повышение оптимальной усвояемости благодаря высококачественному белку и снижение процессов брожения в том числе за счет пищевой клетчатки. Это позволяет поддерживать баланс кишечной микрофлоры и здоровое пищеварение.
Поддержание здоровья кожи и красоты шерсти благодаря обогащению рациона незаменимыми жирными кислотами (в частности, EPA и DHA), незаменимыми аминокислотами и витаминами группы В, которые укрепляют барьерную функцию кожи.
Поддержание здоровья костей и суставов благодаря глюкозамину, хондроитину и антиоксидантам.
После 5 лет у животных появляются первые признаки старения. Обогащенная антиоксидантами формула помогает поддерживать жизненный тонус питомца, а ряд питательных веществ, например хондроитин, глюкозамин, коллаген, жирные кислоты EPA и DHA — здоровье костей и суставов. В пожилом возрасте в пищеварительном тракте животных происходят изменения, их потребности в питательных веществах увеличиваются, поэтому корм для стареющих собак должен обладать следующими характеристиками:
более высокое содержание витаминов C и E. Эти питательные вещества обладают антиоксидантными свойствами, помогая защитить клетки организма от вредного воздействия окислительного стресса, связанного со старением
Высококачественный белок. Вопреки широко распространенному заблуждению, снижение уровня содержания белка в корме особо не способствует предотвращению развития почечной недостаточности. У пожилых собак белки усваиваются менее эффективно, чем у молодых. Снижение уровня содержания фосфора — хороший способ замедлить постепенное ухудшение работы почек
Повышенное содержание микроэлементов: железа, цинка и марганца, — помогает поддерживать хорошее состояние кожи и шерсти.
Повышенное количество полиненасыщенных жирных кислот, таких как масло огуречника и рыбий жир, для для поддержания качества шерсти. Организм собаки обычно сам вырабатывает эти жирные кислоты, но старение может отрицательно повлиять на этот физиологический процесс.
С возрастом у животных начинают все чаще возникать проблемы с зубами. Чтобы собака получала достаточное количество корма, размер, форма, текстура гранул должны учитывать особенности ее челюстей.
На протяжении всей жизни животного важно избегать кормления пищей, предназначенной для человека, в том числе жирными лакомствами. Вместо этого можно вознаграждать питомца гранулами сухого промышленного корма, но их количество следует учитывать при подсчете суточной нормы, указанной на упаковке корма.
Забота о вашей немецкой овчарке
Советы по уходу за шерстью, дрессировке, физической нагрузке
Немецких овчарок невозможно представить без физических нагрузок. Им ежедневно требуется высокая активность, поскольку это атлетичные и высокофункциональные животные. Они прекрасно бегают в одиночку или с людьми и могут преодолевать большие расстояния. Эта порода часто участвует в соревнованиях по пастушьей службе, каникроссу или аджилити и прекрасно зарекомендовала себя в них, не говоря уже о соревнованиях для служебных собак и всевозможных выставках.
У них двухслойная шерсть — довольно толстые грубые внешние волоски и мягкий подшерсток. Лучше всего расчесывать шерсть два раза в неделю. Несмотря на высокую спортивность, этим питомцам не нужно слишком часто купаться. Как правило, длинношерстные животные линяют менее активно, если их регулярно расчесывать. Линька происходит два раза в год. Благодаря ей освобождается место для новой шерсти. Стричь когти следует каждый месяц, однако у животных, которые часто ходят по асфальту, когти отчасти стираются, поэтому подстригать их, возможно, потребуется реже.
Немецкие овчарки прекрасно поддаются дрессировке и отлично реагируют на команды. Эти собаки очень хотят угодить владельцу, и можно без преувеличения сказать, что они невероятно умны, — это отличная комбинация, если стоит задача превратить их в превосходного компаньона. Рекомендуется начинать дрессировку с раннего детства, ведь даже маленькие щенки нуждаются в активности и интеллектуальных играх. Они очень привязаны к людям.
Все о немецкой овчарке
После дрессировки немецкая овчарка становится отличным домашним питомцем, поскольку она невероятно преданна и привязана к людям. Немецкой овчарке нужна работа, поэтому она хорошо реагирует на команды. Она готова гулять или бегать в любое время и, как правило, заботится о защите и очень дружелюбна к детям. Кроме того, она послушна благодаря своему высокому интеллекту.
Совсем нет. Немецкие овчарки — порода, отличающаяся приветливостью. Они отлично откликаются на любые команды. Эта очень активная порода всегда хочет что-то делать, поэтому ей никогда не будет скучно, если вы знаете, чем ее занять. Эти собаки требуют от хозяина серьезных усилий и активности, но при этом доставляют большое удовольствие. Любые проблемы со здоровьем у вашей немецкой овчарки можно решить при надлежащем уходе.
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Источники
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия Royal Canin. Собаки. Издание 2010 и 2020 гг.
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Книга продуктов BHN Royal Canin
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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