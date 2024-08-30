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Поговорим о немецких овчарках

Call him Mr. Popularity. Она чрезвычайно знаменита и является одной из самых востребованных пород, которую ценят за высокий интеллект и непоколебимую преданность. Это замечательный домашний питомец, который обладает послушным нравом, поэтому его легко дрессировать, и ему очень нравится тренироваться. Дополнительный бонус: эти яркие глаза потрясающих оттенков.

Официальное название: немецкая овчарка

Другие названия: немецкая, пастушья, эльзасская

Происхождение: Германия


Черно-белое изображение немецкой овчарки, которая стоит боком и смотрит вверх

  • Склонность к слюнотечению

    1 out of 5

  • Потребность в груминге

    5 out of 5

  • Степень линьки

    5 out of 5

  • Склонность к лаянию

    4 out of 5

  • Уровень энергии *

    5 out of 5

  • Уживчивость с другими питомцами

    2 out of 5

  • Переносимость жары

    3 out of 5

  • Переносимость холода

    4 out of 5

  • Приспособленность к проживанию в квартире

    2 out of 5

  • Способность оставаться без присмотра *

    1 out of 5

  • Способность стать семейным питомцем *

    4 out of 5
* Мы не рекомендуем оставлять домашних животных одних надолго. Общение с людьми может предотвратить эмоциональное расстройство и деструктивное поведение. Обратитесь к своему ветеринарному врачу за рекомендациями. Все домашние животные, даже одной породы, разные; данный обзор особенностей этой породы следует рассматривать в качестве ориентира. Чтобы ваш питомец был счастлив, здоров и хорошо воспитан, рекомендуем обучать и социализировать его, а также удовлетворять его основные жизненные потребности (включая социальные и поведенческие). Домашних животных никогда не следует оставлять с детьми без присмотра. Обратитесь к своему заводчику или ветеринарному врачу для получения дополнительных рекомендаций. Все домашние питомцы общительные и предпочитают компанию. Однако их можно научить справляться с одиночеством с раннего возраста. Обратитесь к ветеринарному врачу или дрессировщику, который поможет вам в этом.
Изображение черно-коричневой немецкой овчарки, стоящей боком
СамецСамка
РостРост
60 - 65 cm55 - 60 cm
ВесВес
30 - 40 kg22 - 32 kg
Этапы жизни
Возраст щенкаВзрослый возраст
2–15 месяцевОт 15 месяцев до 5 лет
Зрелый возрастПожилой возраст
От 5 до 8 летОт 8 до 18 лет
Возраст новорожденного
От рождения до 2 месяцев
Крупный план тяжело дышащей немецкой овчарки, стоящей боком
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Знакомство с немецкой овчаркой 

Все, что нужно знать о породе

Немецкая овчарка — умная, активная и преданная порода, — соответствует всем требованиям, предъявляемым к собаке. Преданная своему хозяину и семье, в которой она живет, эта собака будет следовать за вами из комнаты в комнату, в машину и вообще куда угодно.

Уровень энергии немецкой овчарки: высокий. Однако это также связано с тем, что эта порода воспринимает любую активность с энтузиазмом. Ходьба, бег — немецкой овчарке все подходит. Она также прекрасно показывает себя в соревнованиях по выслеживанию и аджилити.

Если и есть одна характеристика, которая является определяющей для немецкой овчарки, то это ее ум. Она известна своим невероятно высоким интеллектом и способностью разбираться во всем, а также верным характером, поэтому ее часто используют в своей работе представители вооруженных сил.

Благодаря очень высокому интеллекту немецкая овчарка также широко используется в качестве служебной собаки для инвалидов, в том числе для слабовидящих людей. Она идеально подходит для этой роли, учитывая ее непоколебимую преданность, ум и острое обоняние.

Хорошо дрессируйте эту собаку, и ваши усилия будут вознаграждены сполна. Немецкая овчарка отличается исключительной уверенностью в себе, тем не менее эта порода также отлично зарекомендовала себя в качестве собаки-компаньона. Она очень привязана к своему хозяину, поэтому обучение немецкой овчарки — несложная задача, просто нужно быть последовательным.

Другая отличительная черта породы: шерсть! Она двухслойная, густая, бархатистая с характерными яркими пятнами, придающими немецкой овчарке царственный вид.

Стоящая боком немецкая овчарка на фоне ног полицейских
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2 факта о немецкой овчарке

1. Невероятное обоняние

У немецкой овчарки одни из самых выдающихся обонятельных способностей. Из-за этой особенности она традиционно используется в поисково-спасательных операциях, а также для обнаружения бомб и наркотиков в полиции и в армии.

2. Кстати о носах… 

Будучи пастушьей собакой, немецкая овчарка известна тем, что способна догонять и окружать не только других животных, но и людей. Она будет толкать вас своим носом, когда захочет выйти, прогуляться или когда пора обедать. Эта очаровательная и безобидная особенность может пригодиться, когда нужно позаботиться о маленьких детях, так как немецкая овчарка также склонна быть защитником.

Черно-белое изображение немецкой овчарки с двумя щенками
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История породы

Уравновешенная и невероятно преданная немецкая овчарка — результат тщательного разведения, проведенного капитаном Максом Фридрихом Эмилем фон Штефаницем в Германии, которым он занялся в 1899 году. Фон Штефаниц хотел создать превосходную пастушью породу собаки, в частности, для овец, поэтому взял овчарок из южной и центральной Германии. Его целью была атлетичная собака с высоким интеллектом. Так появилась пастушья собака.

Затем фон Штефаниц основал клуб немецких овчарок во Франкфурте в 1899 году. В последующие годы собаки стали невероятны послушны, и их все чаще использовали для обеспечения безопасности, особенно военные и полиция, — эти службы до сих пор широко используют немецких овчарок в своей работе. Эти собаки стали вызывать интерес и у широкой публики. Немецкая овчарка приобрела огромную популярность в начале двадцатого века в США благодаря собакам-кинозвездам Рин-Тин-Тину и Стронгхарту. Порода очень популярна во всем мире — в течение последних десяти лет входит в десятку лучших пород США по данным Американского клуба собаководства и обычно занимает второе место после лабрадор-ретривера.

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От головы до кончика хвоста

Физические характеристики немецкой овчарки

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1.Уши

Заостренные уши приподняты и наклонены вперед к морде.

2.Голова

Пропорциональная клиновидная голова, крепкая морда.

3.Шерсть

Густой подшерсток, жесткий верхний слой шерсти, черный окрас с оттенками рыжего, серебристого и белого цветов.

4.Тело

Телосложение мускулистое, крепкое, худощавое, сбалансированное и пропорциональное, с крепкими ребрами и грудью, не коренастое.

5.Хвост

Густая длинная шерсть на хвосте, немного более длинная с нижней стороны.
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На что стоит обращать внимание

Здесь вы найдете некоторые интересные факты о немецкой овчарке — от характерных особенностей породы до общего описания здоровья

Здоровый рацион — залог крепкого здоровья собаки

При выборе корма следует учитывать множество факторов: возраст, образ жизни, уровень активности, заболевания и состояние здоровья, в том числе потенциальные болезни и предрасположенности. Корм дает энергию для жизненно важных функций собаки. В формуле полнорационного корма должны быть правильно сбалансированы необходимые питательные вещества, чтобы избежать любого дефицита или избытка в диете, поскольку оба варианта могут быть неблагоприятны для животного. Для профилактики многих заболеваний у собаки всегда должен быть доступ к чистой свежей воде. В жаркую погоду и особенно во время физических упражнений возьмите с собой воду для собаки и часто устраивайте перерывы, чтобы она попила. Потребление энергии, возможно, также придется адаптировать к климатическим условиям. Собаке, живущей зимой на улице, нужно больше энергии. Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашей собаки есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному врачу, который назначит оптимальную ветеринарную диету.

У щенков потребность в энергии, белках, минеральных веществах, витаминах намного выше, чем у взрослых собак. Им нужна энергия и питательные вещества не только для поддержания организма, но также для его роста и развития. До 15 месяцев иммунная система щенков развивается постепенно. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, поможет поддержать их естественные механизмы защиты в период больших перемен, открытий и новых знакомств. Пищеварительная система также отличается от желудочно-кишечного тракта взрослых животных: поскольку она еще незрелая, важно подобрать рацион, богатый высокоусвояемыми белками. Маннаноолигосахариды и пребиотики, например фруктоолигосахариды, поддерживают здоровье пищеварительной системы, содействуя здоровому балансу микрофлоры кишечника, что, в свою очередь, улучшает качество стула.

Важно выбрать гранулы с адаптированным размером, формой, текстурой, чтобы животному было легче захватывать их и разгрызать. Фаза роста также означает умеренные потребности в энергии. У щенков немецкой овчарки период роста продолжительный и интенсивный. Поэтому они особенно подвержены нарушениям в развитии скелета, в том числе деформациям костей и поражению суставов. Первый этап роста в основном связан с развитием костей, хотя мышцы также начинают расти. Это означает, что щенок, который ест больше нормы и получает излишек энергии, будет набирать лишний вес и расти слишком быстро. Избыточная нагрузка на скелет повышает риск деформации костей и проблем с суставами, или дисплазии. Умеренная калорийность корма, соблюдение суточной нормы помогает контролировать скорость роста, снижая риск появления избыточного веса.

В специально разработанном для периода роста корме концентрация других питательных веществ должна быть выше обычной нормы. Для всех щенков содержание кальция в корме необходимо увеличить, однако щенки крупных пород очень чувствительны к чрезмерному потреблению кальция. Важно понимать, что полнорационный корм, созданный специально для питомцев в период роста, совершенно не требует никаких добавок, а иногда такие добавки могут быть даже опасны. В течение первых шести месяцев жизни щенков рекомендуется делить суточную порцию хотя бы на три приема, а затем перейти на двухразовое кормление.

Рацион взрослого питомца должен удовлетворять его потребности:

Повышение оптимальной усвояемости благодаря высококачественному белку и снижение процессов брожения в том числе за счет пищевой клетчатки. Это позволяет поддерживать баланс кишечной микрофлоры и здоровое пищеварение.

Поддержание здоровья кожи и красоты шерсти благодаря обогащению рациона незаменимыми жирными кислотами (в частности, EPA и DHA), незаменимыми аминокислотами и витаминами группы В, которые укрепляют барьерную функцию кожи.

Поддержание здоровья костей и суставов благодаря глюкозамину, хондроитину и антиоксидантам.

После 5 лет у животных появляются первые признаки старения. Обогащенная антиоксидантами формула помогает поддерживать жизненный тонус питомца, а ряд питательных веществ, например хондроитин, глюкозамин, коллаген, жирные кислоты EPA и DHA — здоровье костей и суставов. В пожилом возрасте в пищеварительном тракте животных происходят изменения, их потребности в питательных веществах увеличиваются, поэтому корм для стареющих собак должен обладать следующими характеристиками:

более высокое содержание витаминов C и E. Эти питательные вещества обладают антиоксидантными свойствами, помогая защитить клетки организма от вредного воздействия окислительного стресса, связанного со старением

Высококачественный белок. Вопреки широко распространенному заблуждению, снижение уровня содержания белка в корме особо не способствует предотвращению развития почечной недостаточности. У пожилых собак белки усваиваются менее эффективно, чем у молодых. Снижение уровня содержания фосфора — хороший способ замедлить постепенное ухудшение работы почек

Повышенное содержание микроэлементов: железа, цинка и марганца, — помогает поддерживать хорошее состояние кожи и шерсти.

Повышенное количество полиненасыщенных жирных кислот, таких как масло огуречника и рыбий жир, для для поддержания качества шерсти. Организм собаки обычно сам вырабатывает эти жирные кислоты, но старение может отрицательно повлиять на этот физиологический процесс.

С возрастом у животных начинают все чаще возникать проблемы с зубами. Чтобы собака получала достаточное количество корма, размер, форма, текстура гранул должны учитывать особенности ее челюстей.

На протяжении всей жизни животного важно избегать кормления пищей, предназначенной для человека, в том числе жирными лакомствами. Вместо этого можно вознаграждать питомца гранулами сухого промышленного корма, но их количество следует учитывать при подсчете суточной нормы, указанной на упаковке корма.

Немецкая овчарка бежит по земле и листьям
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Забота о вашей немецкой овчарке

Советы по уходу за шерстью, дрессировке, физической нагрузке

Немецких овчарок невозможно представить без физических нагрузок. Им ежедневно требуется высокая активность, поскольку это атлетичные и высокофункциональные животные. Они прекрасно бегают в одиночку или с людьми и могут преодолевать большие расстояния. Эта порода часто участвует в соревнованиях по пастушьей службе, каникроссу или аджилити и прекрасно зарекомендовала себя в них, не говоря уже о соревнованиях для служебных собак и всевозможных выставках.

У них двухслойная шерсть — довольно толстые грубые внешние волоски и мягкий подшерсток. Лучше всего расчесывать шерсть два раза в неделю. Несмотря на высокую спортивность, этим питомцам не нужно слишком часто купаться. Как правило, длинношерстные животные линяют менее активно, если их регулярно расчесывать. Линька происходит два раза в год. Благодаря ей освобождается место для новой шерсти. Стричь когти следует каждый месяц, однако у животных, которые часто ходят по асфальту, когти отчасти стираются, поэтому подстригать их, возможно, потребуется реже.

Немецкие овчарки прекрасно поддаются дрессировке и отлично реагируют на команды. Эти собаки очень хотят угодить владельцу, и можно без преувеличения сказать, что они невероятно умны, — это отличная комбинация, если стоит задача превратить их в превосходного компаньона. Рекомендуется начинать дрессировку с раннего детства, ведь даже маленькие щенки нуждаются в активности и интеллектуальных играх. Они очень привязаны к людям.

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Все о немецкой овчарке

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Источники
  1. Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
  2. Энциклопедия Royal Canin. Собаки. Издание 2010 и 2020 гг.
  3. Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
  4. Книга продуктов BHN Royal Canin
  5. American Kennel Club https://www.akc.org/

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