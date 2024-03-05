Немецкая короткошерстная легавая — это дружелюбная, исполнительная и умная собака. Она отличается уравновешенным и любящим нравом. Представители этой породы терпеливы к детям и другим собакам, но достаточно крупные, поэтому их лучше не занимать игрой с совсем маленькими детьми.

Немецкие короткошерстные легавые отличаются атлетичностью и упорством. Это крепкие и универсальные охотничьи собаки.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)