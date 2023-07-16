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Немецкий шпиц

Немецкий шпиц — невероятно разнородная порода, насчитывающая пять размерных групп с высотой в холке от 18 до 55 см и множество окрасов.
Взрослый немецкий шпиц, черно-белое изображение

О немецком шпице

Немецкий шпиц — предок большинства признанных сегодня шпицеобразных пород. Красивая шерсть с густым подшерстком — одна из самых очаровательных отличительных черт немецкого шпица. Особенно роскошно выглядит похожий на гриву воротник и пушистый хвост.

Существуют пять разновидностей немецкого шпица: миниатюрный шпиц, малый шпиц, средний шпиц, большой шпиц и вольфшпиц. В странах, которые не входят в число германоязычных, вольфшпицев называют кеесхондами, а миниатюрных шпицев — померанскими шпицами.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Германия
Размерная категория: Medium
Средняя продолжительность жизни: 13-16 годы
Любвеобильные / Подвижные / Преданные / Бдительные / Уверенные / Жизнерадостный

Основные факты

Требуется постоянный уход за шерстью
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Отличная сторожевая собака
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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