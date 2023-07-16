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Сеттер-гордон

Сеттер-гордоны — умные, способные и статные собаки, отличающиеся смелостью, общительностью, добродушием и спокойствием.

О сеттер-гордоне

Эта порода предназначена для охоты в поле. Сеттер-гордоны — это красивые, спокойные и умные собаки с задумчивым взглядом и ровным характером, которые чрезвычайно преданы своим семьям.

Принимая во внимание охотничье происхождение породы, стоит отметить, что сеттер-гордону требуются постоянные физические нагрузки. Собаки этой породы с огромным удовольствием занимаются апортированием и изучают новые трюки.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Великобритания
Размерная категория: Maxi
Средняя продолжительность жизни: 10-12 годы
Умные / Уверенные / Любвеобильные / Уравновешенные

Основные факты

Требуется постоянный уход за шерстью
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Требуются постоянные физические и умственные нагрузки
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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