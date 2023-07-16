Сеттер-гордон

Эта порода предназначена для охоты в поле. Сеттер-гордоны — это красивые, спокойные и умные собаки с задумчивым взглядом и ровным характером, которые чрезвычайно преданы своим семьям.

Принимая во внимание охотничье происхождение породы, стоит отметить, что сеттер-гордону требуются постоянные физические нагрузки. Собаки этой породы с огромным удовольствием занимаются апортированием и изучают новые трюки.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)