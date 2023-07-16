Сеттер-гордон
О сеттер-гордоне
Эта порода предназначена для охоты в поле. Сеттер-гордоны — это красивые, спокойные и умные собаки с задумчивым взглядом и ровным характером, которые чрезвычайно преданы своим семьям.
Принимая во внимание охотничье происхождение породы, стоит отметить, что сеттер-гордону требуются постоянные физические нагрузки. Собаки этой породы с огромным удовольствием занимаются апортированием и изучают новые трюки.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная категория: Maxi
Средняя продолжительность жизни: 10-12 годы
Умные / Уверенные / Любвеобильные / Уравновешенные
Основные факты
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Требуются постоянные физические и умственные нагрузки
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