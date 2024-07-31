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Большой вандейский гриффон

Собаки этой породы обладают не только тонким нюхом, но и красивым характерным голосом. Когда большой вандейский гриффон идет по следу, его не остановят даже заросли ежевики, но для работы ему требуется большое пространство.
Взрослый большой вандейский гриффон в положении стоя

О большом вандейском гриффоне

Большие вандейские гриффоны — это гончие, которых охотники используют в стае или поодиночке для преследования крупной дичи, оленей, косуль, кабанов и лис.

Представители этой породы послушны, полны энтузиазма, но своенравны, поэтому им необходима твердая рука владельца.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Франция
Размерная категория: Maxi
Средняя продолжительность жизни: 10-15 годы
Спокойные / Решительные

Основные факты

Дрессировку следует начинать в раннем возрасте
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Требуются большие физические нагрузки
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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