Большой вандейский гриффон
Собаки этой породы обладают не только тонким нюхом, но и красивым характерным голосом. Когда большой вандейский гриффон идет по следу, его не остановят даже заросли ежевики, но для работы ему требуется большое пространство.
О большом вандейском гриффоне
Большие вандейские гриффоны — это гончие, которых охотники используют в стае или поодиночке для преследования крупной дичи, оленей, косуль, кабанов и лис.
Представители этой породы послушны, полны энтузиазма, но своенравны, поэтому им необходима твердая рука владельца.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Франция
Размерная категория: Maxi
Средняя продолжительность жизни: 10-15 годы
Спокойные / Решительные
Размерная категория: Maxi
Средняя продолжительность жизни: 10-15 годы
Спокойные / Решительные
Основные факты
Дрессировку следует начинать в раннем возрасте
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Требуются большие физические нагрузки
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Требуются большие физические нагрузки
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