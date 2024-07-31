Большой вандейский гриффон

Большие вандейские гриффоны — это гончие, которых охотники используют в стае или поодиночке для преследования крупной дичи, оленей, косуль, кабанов и лис.

Представители этой породы послушны, полны энтузиазма, но своенравны, поэтому им необходима твердая рука владельца.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)