Поговорим о немецких догах
Официальное название: Немецкий дог
Происхождение: Германия
Склонность к слюнотечению4 out of 5
Степень линьки3 out of 5
Уровень энергии *3 out of 5
Уживчивость с другими питомцами5 out of 5
Переносимость жары2 out of 5
Приспособленность к проживанию в квартире1 out of 5
Способность стать семейным питомцем *3 out of 5
Способность оставаться без присмотра *1 out of 5
|Самец
|Самка
|Рост
|Рост
|76 - 81 cm
|71 - 76 cm
|Вес
|Вес
|63 - 77 kg
|50 - 63 kg
|Этапы жизни
|Возраст щенка
|Взрослый возраст
|2–8 месяцев
|От 8 месяцев до 2 лет
|Зрелый возраст
|Пожилой возраст
|От 2 до 5 лет
|Старше 10 лет
|Возраст новорожденного
|От рождения до 2 месяцев
Питание, учитывающее индивидуальные потребности немецкого дога
Знакомство с немецким догом
Всё, что нужно знать о породе
Немецкие доги всего лишь огромные: дружелюбный и ласковый характер заключен в непропорционально большую оболочку.
У них сохранились рост и сила, необходимые для их первоначального назначения — охоты на диких кабанов, но с течением времени агрессивность из них вывелась, уступив место мягкости. Немецкие доги — красивые гончие, обладающие величественной манерой поведения, внимательным выражением глаз и густой блестящей шерстью одной из трех выразительных групп окраса: палевого и тигрового, мраморного и черного или голубого.
После дрессировки, проведение которой не должно вызывать особенных сложностей, немецкие доги хорошо ладят с детьми и могут стать прекрасными семейными питомцами с той оговоркой, что они требуют большего внимания, чем собаки меньших пород. Если у вас ограниченное пространство или вы коллекционируете ценные фарфоровые украшения, возможно, вам нужно хорошенько подумать — один только взмах крепкого хвоста немецкого дога на уровне стола может привести к печальным последствиям.
Немецким догам требуется приличный объем физической нагрузки, однако, несмотря на свои размеры, это не самая энергичная порода. Выросшим догам нравится гулять, бегать и возиться в замкнутом пространстве (к счастью, они не умеют прыгать, поэтому нет нужды в слишком высоком заборе). Следует иметь в виду, что из-за огромных размеров средняя продолжительность жизни немецкого дога короткая.
Единственный недостаток немецкого дога в качестве домашнего питомца — это слюнотечение. Немецкие доги пускают слюни в значительном количестве. Но эти дружелюбные, выдающиеся собаки с лихвой искупают этот недостаток удовольствием, которое они приносят своим владельцам.
Два факта о немецком доге
1. Скуби-Дуби-Ду-у-у, где ты?
Считается, что за основу симпатичного, но трусливого персонажа-собаки Скуби-Ду был взят немецкий дог. Этой породе принес славу еще один персонаж в виде Мармадюка, суперзвезды комиксов, появившихся в 1950-х годах, а также фильма 2010 года.
2. Дог не датский, а немецкий
Немецкий дог на английском языке имеет название Great Dane — «большой датчанин», но на самом деле он вовсе не датский. Порода происходит из Германии, когда в 1878 году в Берлине собрался комитет из судей и заводчиков, чтобы нескольких похожих видов собак, известных под разными названиями, объединить под одним — Deutsche Dogge. На английский это буквально переводится как «German Dog» (немецкая собака). А в русском языке эта порода стала известна как «немецкий дог». Что вполне логично.
История породы
Для пород с такой длинной историей, как у немецкого дога, совсем не удивительно, что их происхождение не всегда ясно. Изображения, найденные в египетских гробницах, наталкивают на мысль, что эти собаки могли существовать уже несколько тысяч лет назад. Считается, что породы, похожие на мастифов и грейхаундов, а также вымершая немецкая охотничья собака булленбейсер вошли в родословную немецких догов.
Не вызывает сомнений то, что предшественников современных немецких догов в средневековой Германии использовали для охоты на кабанов, а также как сторожевых собак. Когда эти собаки впервые появилась в Великобритании, они были известны как немецкие борзые.
В XIX веке несколько похожих разновидностей были объединены под новым названием «немецкий дог». Неясно, каким образом эта порода получила на английском языке название «Great Dane» (большой датчанин). Возможно, оно возникло в результате перевода с французского «Le Grand Danois».
От головы до кончика хвоста
Физические характеристики немецкого дога
1.Голова
2.Морда
3.Тело
4.Шерсть
5.Хвост
Моменты, на которые стоит обращать внимание
От характерных черт породы до общих сведений о здоровье: интересные факты о вашем немецком доге
Остерегайтесь вздутия живота
Расширение или заворот желудка (GDV), более известные как вздутие живота, встречается у многих крупных пород, но является проблемой номер один для немецких догов. Владельцам необходимо знать признаки, на которые следует обращать внимание: вздутый живот, беспокойство, позывы на рвоту, слюноотделение и нытье или ненормальная неподвижность — и в таких случаях немедленно обращаться за помощью к ветеринарному врачу. Некоторые владельцы решаются на проведение превентивной хирургии, которая по крайней мере частично может защитить их собаку. Процедура, называемая гастропексией, включает в себя пришивание стенок желудка на месте и призвана предотвратить опасный для жизни перекрут (заворот) желудка, однако не может предотвратить его вздутие. Она имеет довольно неплохие результаты.
Проблемы с тазобедренными суставами
Как и любая высокая порода, немецкий дог склонен к заболеваниям костей и суставов. А представители данной породы, в частности, могут страдать от деформации роста предплечья. Эти деформации передних конечностей собак могут привести к ограниченным движениям и боли. Чтобы избежать подобных заболеваний, важно кормить немецких догов правильно подобранным кормом с раннего возраста, а также не давать им добавок с кальцием.
Здоровый рацион — залог крепкого здоровья собаки
При выборе корма для немецкого дога нужно учитывать множество факторов: возраст, образ жизни, уровень активности и состояние здоровья, в том числе потенциальные болезни и чувствительность. Корм обеспечивает организм животного энергией для поддержания жизненно важных функций. В формуле полнорационного корма все необходимые питательные вещества должны быть сбалансированы, чтобы избежать любого дефицита или избытка нутриентов, поскольку оба варианта могут быть неблагоприятны для животного. Поскольку у очень крупных собак выше риск возникновения заболевания, называемого расширением или заворотом желудка, когда желудок чрезмерно растягивается и заворачивается из-за избыточного газа, обычно вызванного перекармливанием, рекомендуется разделить суточную норму щенка на три приема пищи и постараться сохранить этот распорядок и во взрослом возрасте. Для профилактики многих заболеваний у собаки всегда должен быть доступ к чистой свежей воде. В жаркую погоду и особенно во время физических упражнений возьмите с собой воду для собаки и часто устраивайте перерывы, чтобы она попила. Потребление энергии, возможно, также придется адаптировать к климатическим условиям. Собаке, живущей зимой на улице, нужно больше энергии. Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашей собаки есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному врачу, который назначит оптимальную ветеринарную диету.
Потребности щенков немецкого дога в энергии, белках, минералах и витаминах значительно выше, чем у взрослых собак. Им нужна энергия и питательные вещества не только для поддержания организма, но также для его роста и развития. В период роста иммунная система щенков немецкого дога развивается постепенно. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, поможет поддержать их естественные механизмы защиты в период больших перемен, открытий и новых знакомств. Пищеварительная система щенков также отличаются от пищеварительной системы взрослых немецких догов: поскольку она еще незрелая, им важно обеспечить белки, которые будут эффективно усваиваться в организме для формирования костей, тканей и органов. Пребиотики, например фруктоолигосахариды, поддерживают здоровье пищеварительной системы, содействуя здоровому балансу микрофлоры кишечника, что, в свою очередь, улучшает качество стула.
Щенки очень крупных пород, у которых период роста продолжительный и интенсивный, особенно подвержены проблемам со скелетом и суставами, включая дефекты конечностей, деформации костей и поражения суставов.
Первый этап роста (до 8 месяцев) в основном связан с развитием костей, хотя мышцы тоже начинают расти. Это означает, что щенок, который ест больше нормы и получает излишек энергии, будет набирать лишний вес и расти слишком быстро. Корм со скорректированным содержанием калорий поможет поддерживать высокий уровень роста и в то же время избежать избыточного набора веса, чтобы минимизировать эти риски. Баланс энергии и минералов (кальция и фосфора) на первом этапе роста будет способствовать минерализации костей для их укрепления и здорового развития суставов. Содержание кальция в корме нужно увеличить, но следует помнить, что щенки очень крупных пород более чувствительны к избыточному потреблению кальция. Важно понимать, что добавление любых ингредиентов в разработанный для периода роста полнорационный корм абсолютно не нужно, а иногда и опасно для животного, если это не предписано ветеринарным врачом.
Как и многие очень крупные породы собак, немецкие доги склонны к чувствительности пищеварения, а их вес может создавать нагрузку на суставы на протяжении всей жизни. Таким образом, рацион этой породы должен включать высококачественный белок и сбалансированное количество клетчатки для оптимальной усвояемости, а также глюкозамин, хондроитин и антиоксиданты, которые помогают поддерживать здоровье костей и суставов. Формула, обогащенная жирными кислотами омега-3, такими как ЭПК/ДГК, помогает поддерживать здоровье кожи, а скорректированное содержание таурина важно для поддержания функции сердца.
It
is important to avoid feeding
Great Danes human foods or fatty snacks. Instead, reward them with
kibble taken from their daily meal allowance, and strictly follow the feeding
guidelines written on the package.
Важно не кормить немецких догов едой, предназначенной для человека, или жирными лакомствами. Вместо этого вознаграждайте своих питомцев крокетами из их порции корма и строго следуйте рекомендациям по кормлению, представленными на упаковке.
У животного всегда должен быть доступ к чистой свежей воде. В жаркую погоду и особенно во время физических упражнений возьмите с собой воду для собаки и часто устраивайте перерывы, чтобы она попила.
Уход за немецким догом
Советы по уходу за шерстью, дрессировке и физической нагрузке
Всё о немецком доге
Да. Должным образом дрессированные немецкие доги доставят большое удовольствие: они общительны, стремятся угодить и хорошо ладят с детьми (конечно же, под присмотром). Их огромные размеры явно не для слабонервных: прежде всего, понадобится много пространства дома, а поскольку они такие огромные, хотя и кроткие, это не самый практичный выбор для семей с очень маленькими детьми.
Известно, что немецкие доги не агрессивны, хотя их крупные размеры по понятным причинам заставляют некоторых людей нервничать. Это веский аргумент, чтобы обучить их надлежащим образом. Немецкие доги не склонны лаять, но их мощные голосовые связки соответствуют внушительному облику. Когда им захочется высказать свое мнение, вы обязательно это поймете.
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Источники
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия Royal Canin. Собаки. Издание 2010 и 2020 гг.
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Книга продуктов BHN Royal Canin
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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