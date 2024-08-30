Всё, что нужно знать о породе



Немецкие доги всего лишь огромные: дружелюбный и ласковый характер заключен в непропорционально большую оболочку.

У них сохранились рост и сила, необходимые для их первоначального назначения — охоты на диких кабанов, но с течением времени агрессивность из них вывелась, уступив место мягкости. Немецкие доги — красивые гончие, обладающие величественной манерой поведения, внимательным выражением глаз и густой блестящей шерстью одной из трех выразительных групп окраса: палевого и тигрового, мраморного и черного или голубого.

После дрессировки, проведение которой не должно вызывать особенных сложностей, немецкие доги хорошо ладят с детьми и могут стать прекрасными семейными питомцами с той оговоркой, что они требуют большего внимания, чем собаки меньших пород. Если у вас ограниченное пространство или вы коллекционируете ценные фарфоровые украшения, возможно, вам нужно хорошенько подумать — один только взмах крепкого хвоста немецкого дога на уровне стола может привести к печальным последствиям.

Немецким догам требуется приличный объем физической нагрузки, однако, несмотря на свои размеры, это не самая энергичная порода. Выросшим догам нравится гулять, бегать и возиться в замкнутом пространстве (к счастью, они не умеют прыгать, поэтому нет нужды в слишком высоком заборе). Следует иметь в виду, что из-за огромных размеров средняя продолжительность жизни немецкого дога короткая.

Единственный недостаток немецкого дога в качестве домашнего питомца — это слюнотечение. Немецкие доги пускают слюни в значительном количестве. Но эти дружелюбные, выдающиеся собаки с лихвой искупают этот недостаток удовольствием, которое они приносят своим владельцам.