Большая голубая гасконская гончая
О большой голубой гасконской гончей
Порода широко распространена на юге и юго-западе Франции, особенно в Гаскони. В честь этой исторической области порода и получила свое название. От собак этой породы произошли все гончие с юга Франции. Как правило, эти энергичные собаки охотятся в стаях, проявляя сильно развитый охотничий инстинкт именно при таком виде охоты, но могут идти по следу дичи и в одиночку.
У этих собак прекрасное чутье и звучный голос, а при умеренной дрессировке у них не возникает трудностей с выполнением команд.
Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна
Франция
Размерная категория
Maxi Средняя продолжительность жизни 10–12 годы
Послушные / Решительные / Спокойные
Основные факты
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Требуются большие физические нагрузки
Требуется умеренная дрессировка
Здоровое начало жизни
Здоровье на протяжении всей жизни
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