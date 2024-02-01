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Большая голубая гасконская гончая

Собаки этой старинной породы обладают чертами, характерными для французских пород, такими как строение головы, окрас и выражение глаз, излучающих спокойную силу и благородство.

О большой голубой гасконской гончей

Порода широко распространена на юге и юго-западе Франции, особенно в Гаскони. В честь этой исторической области порода и получила свое название. От собак этой породы произошли все гончие с юга Франции. Как правило, эти энергичные собаки охотятся в стаях, проявляя сильно развитый охотничий инстинкт именно при таком виде охоты, но могут идти по следу дичи и в одиночку.

У этих собак прекрасное чутье и звучный голос, а при умеренной дрессировке у них не возникает трудностей с выполнением команд.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна Франция
Размерная категория
Maxi Средняя продолжительность жизни 10–12 годы
Послушные / Решительные / Спокойные

Основные факты

Терпеливое отношение к другим животным и детям

Требуются большие физические нагрузки

Требуется умеренная дрессировка

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