Большая голубая гасконская гончая

Порода широко распространена на юге и юго-западе Франции, особенно в Гаскони. В честь этой исторической области порода и получила свое название. От собак этой породы произошли все гончие с юга Франции. Как правило, эти энергичные собаки охотятся в стаях, проявляя сильно развитый охотничий инстинкт именно при таком виде охоты, но могут идти по следу дичи и в одиночку.

У этих собак прекрасное чутье и звучный голос, а при умеренной дрессировке у них не возникает трудностей с выполнением команд.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)