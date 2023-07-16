Грейхаунд
О грейхаунде
Грейхаунд, известный своим атлетизмом и острым зрением, со времен Средневековья был собакой-фаворитом в Великобритании. Закон, принятый в то время, гласил, что только королевские особы и представители дворянства имеют право охотиться с этими престижными собаками.
Умные, ласковые и спокойные, эти неприхотливые в содержании собаки рады провести день, отдыхая вместе с владельцем и его семьей. Собаки этой породы лучше всего подходят владельцам, которые хорошо понимают уникальные потребности грейхаундов.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная категория: Maxi
Средняя продолжительность жизни: 10-13 годы
Умные / Кроткие / Любвеобильные / Уравновешенные
Основные факты
Требуется доступ к площадке на улице
Отличная собака для семьи
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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