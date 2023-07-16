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Грейхаунд

Обогнать грейхаунда способен только гепард. Одна из беговых собак этой породы смогла развить скорость более 70 километров в час.
Взрослый грейхаунд, черно-белое изображение

О грейхаунде

Грейхаунд, известный своим атлетизмом и острым зрением, со времен Средневековья был собакой-фаворитом в Великобритании. Закон, принятый в то время, гласил, что только королевские особы и представители дворянства имеют право охотиться с этими престижными собаками.

Умные, ласковые и спокойные, эти неприхотливые в содержании собаки рады провести день, отдыхая вместе с владельцем и его семьей. Собаки этой породы лучше всего подходят владельцам, которые хорошо понимают уникальные потребности грейхаундов.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Великобритания
Размерная категория: Maxi
Средняя продолжительность жизни: 10-13 годы
Умные / Кроткие / Любвеобильные / Уравновешенные

Основные факты

Требуется умеренная дрессировка
Требуется доступ к площадке на улице
Отличная собака для семьи
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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