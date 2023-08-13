Хальденская гончая
О хальденской гончей
Хальденские гончие — это преданные собаки с кротким нравом. Эти качества, а также их способности к дрессировке и дружелюбный характер обусловили их популярность в качестве собак-компаньонов, с которыми легко поладить.
Считается, что привезенные фоксхаунды, бигли и другие гончие породы были скрещены с местными собаками, в результате чего возникла хальденская гончая, названная в честь города на юго-востоке Норвегии недалеко от шведской границы. Большинство собак этой породы до сих пор проживает в данном регионе.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная категория: Medium
Средняя продолжительность жизни: 10-12 годы
Любвеобильные / Независимые / Уравновешенные / Жизнерадостный
Основные факты
Требуются большие физические нагрузки
Нуждается в опытном владельце
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
Получите советы и информацию о том, как обеспечить собаке качественный уход на всех этапах жизни.
Поставьте лайк и поделитесь этой страницей