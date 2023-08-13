Хальденские гончие — это преданные собаки с кротким нравом. Эти качества, а также их способности к дрессировке и дружелюбный характер обусловили их популярность в качестве собак-компаньонов, с которыми легко поладить.

Считается, что привезенные фоксхаунды, бигли и другие гончие породы были скрещены с местными собаками, в результате чего возникла хальденская гончая, названная в честь города на юго-востоке Норвегии недалеко от шведской границы. Большинство собак этой породы до сих пор проживает в данном регионе.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)