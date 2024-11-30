Гаванская болонка

Гаванские болонки — это крепко сбитые собачки с короткими лапами и энергичной походкой. У них густая, мягкая, длинная, часто волнистая шерсть. Эти собаки очень ласковы, привязаны к своим владельцам и предпочитают проводить в их обществе как можно больше времени.

Гаванские болонки очень бдительны и всегда оповестят о приближении посторонних, поэтому они отлично справляются с функциями сторожевой собаки.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)