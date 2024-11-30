Гаванская болонка
Очаровательные гаванские болонки — это веселые и дружелюбные собаки, любящие игры и внимание.
О гаванской болонке
Гаванские болонки — это крепко сбитые собачки с короткими лапами и энергичной походкой. У них густая, мягкая, длинная, часто волнистая шерсть. Эти собаки очень ласковы, привязаны к своим владельцам и предпочитают проводить в их обществе как можно больше времени.
Гаванские болонки очень бдительны и всегда оповестят о приближении посторонних, поэтому они отлично справляются с функциями сторожевой собаки.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Куба
Размерная категория: Mini
Средняя продолжительность жизни: 12-15 годы
Умные / Бдительные / Дружелюбные / Игривые / Любвеобильные
Размерная категория: Mini
Средняя продолжительность жизни: 12-15 годы
Умные / Бдительные / Дружелюбные / Игривые / Любвеобильные
Основные факты
Отличная сторожевая собака
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Требуется умеренный уход за шерстью
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Требуется умеренный уход за шерстью
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