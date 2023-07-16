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Ховаварт

Некоторые эксперты породы утверждают, что ховаварты являются ближайшими родственниками немецких овчарок. Это во многом объясняет удивительные способности, которые проявляют ховаварты в различных сферах.
Взрослый ховаварт, черно-белое изображение

О ховаварте

Ховаварты — энергичные длинношерстные служебные собаки среднего размера со слегка прямоугольным телосложением. Эти уравновешенные и добродушные собаки обладают великолепным защитным и охранным инстинктами, а также отличным чутьем.

Уверенные в себе и уравновешенные представители этой породы являются прекрасными собаками-компаньонами с развитым чувством привязанности к владельцу и его семье. Кроме того, впечатляющая универсальность ховавартов проявляется в том, что они становятся прекрасными собаками-ищейками и собаками-спасателями.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Германия
Размерная категория: Maxi
Средняя продолжительность жизни: 10-14 годы
Любвеобильные / Сторожевые / Уверенные / Уравновешенные / Преданные / Бдительные

Основные факты

Требуется умеренный уход за шерстью
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Здоровое начало жизни

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