Поденко ибиценко
О поденко ибиценко
в основном используются для охоты на кроликов как днем, так и ночью. Они легко выслеживают этих животных даже в плотной траве благодаря превосходному чутью, полагаясь на слух больше, чем на зрение.
Эти подвижные и умные собаки, как правило, без труда ловят кроликов, особенно если работают в стае. Они также используются для охоты на зайцев и крупную дичь. Могут приносить добычу охотнику. В своре должно быть не более одного кобеля, чтобы между собаками не возникало конфликтов, препятствующих работе.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная категория: Medium
Средняя продолжительность жизни: 12-14 годы
Бдительные / Независимые / Преданные / Тихие / Общительные
Основные факты
Требует минимального ухода за шерстью
Отличная собака для семьи
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Здоровье на протяжении всей жизни
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