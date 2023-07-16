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Поденко ибиценко

Собаки породы поденко ибиценко славятся тем, что умеют высоко прыгать даже без разбега. Считается, что они даже умеют забираться по вертикальным поверхностям, поэтому их рекомендуют содержать на хорошо огороженной территории.
Взрослая собака поденко ибиценко, черно-белая фотография

О поденко ибиценко

в основном используются для охоты на кроликов как днем, так и ночью. Они легко выслеживают этих животных даже в плотной траве благодаря превосходному чутью, полагаясь на слух больше, чем на зрение.

Эти подвижные и умные собаки, как правило, без труда ловят кроликов, особенно если работают в стае. Они также используются для охоты на зайцев и крупную дичь. Могут приносить добычу охотнику. В своре должно быть не более одного кобеля, чтобы между собаками не возникало конфликтов, препятствующих работе.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Испания
Размерная категория: Medium
Средняя продолжительность жизни: 12-14 годы
Бдительные / Независимые / Преданные / Тихие / Общительные

Основные факты

Требуются большие физические нагрузки
Требует минимального ухода за шерстью
Отличная собака для семьи
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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