Поденко ибиценко

в основном используются для охоты на кроликов как днем, так и ночью. Они легко выслеживают этих животных даже в плотной траве благодаря превосходному чутью, полагаясь на слух больше, чем на зрение.

Эти подвижные и умные собаки, как правило, без труда ловят кроликов, особенно если работают в стае. Они также используются для охоты на зайцев и крупную дичь. Могут приносить добычу охотнику. В своре должно быть не более одного кобеля, чтобы между собаками не возникало конфликтов, препятствующих работе.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)