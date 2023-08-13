Ирландский красно-белый сеттер
Об ирландском красно-белом сеттере
Ирландские красно-белые сеттеры могут быть ласковыми собаками-компаньонами, но обычно их разводят как охотничьих подружейных собак. Несмотря на то что они известны своей красотой, больше их ценят за рабочие качества.
Собаки этой аристократичной породы — живые и бдительные, дружелюбные от природы, что облегчает их дрессировку, но по своей сути это решительные, смелые и полные энергии животные.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная категория: Medium
Средняя продолжительность жизни: 11-15 годы
Любвеобильные / Бдительные / Дружелюбные / Уверенные / Упорные / Подвижные / Кроткие / Умные
Основные факты
Требуются большие физические нагрузки
Требуется доступ к площадке на улице
Здоровое начало жизни
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