Регистрируйся и получай скидку 15% в официальном интернет-магазине

Зарегистрироваться

Ирландский красно-белый сеттер

Исторически сложилось, что эта двухцветная порода развивалась в тени трех других пород сеттеров, особенно ирландского красного сеттера. В итоге порода была признана как самостоятельная всего около 30 лет назад.
Взрослый ирландский красно-белый сеттер, черно-белое изображение

Об ирландском красно-белом сеттере

Ирландские красно-белые сеттеры могут быть ласковыми собаками-компаньонами, но обычно их разводят как охотничьих подружейных собак. Несмотря на то что они известны своей красотой, больше их ценят за рабочие качества.

Собаки этой аристократичной породы — живые и бдительные, дружелюбные от природы, что облегчает их дрессировку, но по своей сути это решительные, смелые и полные энергии животные.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Ирландия
Размерная категория: Medium
Средняя продолжительность жизни: 11-15 годы
Любвеобильные / Бдительные / Дружелюбные / Уверенные / Упорные / Подвижные / Кроткие / Умные

Основные факты

Требуется интенсивная дрессировка
Требуются большие физические нагрузки
Требуется доступ к площадке на улице
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Здоровое начало жизни

Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.

Узнайте больше

Здоровье на протяжении всей жизни

Получите советы и информацию о том, как обеспечить собаке качественный уход на всех этапах жизни.

Подробнее

Поставьте лайк и поделитесь этой страницей