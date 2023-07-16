Ирландский мягкошерстный пшеничный терьер

Жизнерадостные и игривые, добродушные, ласковые, преданные и очень умные пшеничные терьеры — отличные друзья и замечательные защитники без каких-либо проявлений агрессии. Скорее всего, это старейшая из четырех пород ирландских терьеров. Историю породы можно проследить как минимум на протяжении двух веков, основываясь на текстах, в которых упоминаются «мягкошерстные» собаки.

Постепенно порода приобрела популярность и в настоящее время распространена по всему миру, хотя общая популяция еще довольно мала. Эти выносливые, активные собаки с короткой поясницей обладают крепким, но сбалансированным телосложением, производят впечатление силы.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)