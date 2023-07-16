Ирландский терьер
Об ирландском терьере
Важнейшие качества этих собак — выносливость и сила. Ирландский терьер обладает изящным спортивным телосложением и отличается стремительностью движений. Это трудолюбивые собаки, которые с радостью выполнят любой приказ владельца. За годы службы они заработали репутацию отличных пастушьих собак, собак-компаньонов, сторожевых и охотничьих собак.
Что касается репутации ирландского терьера как драчуна и забияки, то она совершенно незаслужена. Хотя эти собаки могут действовать жестко в случае необходимости, они легко поддаются дрессировке и становятся дружелюбными компаньонами. Раньше о них говорили так: защитник бедняка, друг фермера и любимец джентльмена.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная категория: Medium
Средняя продолжительность жизни: 12-16 годы
Умные / Уверенные / Подвижные / Игривые / Преданные / Уравновешенные / Любвеобильные
Основные факты
Отличная собака для семьи
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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