Важнейшие качества этих собак — выносливость и сила. Ирландский терьер обладает изящным спортивным телосложением и отличается стремительностью движений. Это трудолюбивые собаки, которые с радостью выполнят любой приказ владельца. За годы службы они заработали репутацию отличных пастушьих собак, собак-компаньонов, сторожевых и охотничьих собак.

Что касается репутации ирландского терьера как драчуна и забияки, то она совершенно незаслужена. Хотя эти собаки могут действовать жестко в случае необходимости, они легко поддаются дрессировке и становятся дружелюбными компаньонами. Раньше о них говорили так: защитник бедняка, друг фермера и любимец джентльмена.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)