Поговорим о джек-рассел-терьерах
Официальное название: джек-рассел-терьер
Другие названия: джек-рассел
Происхождение: Англия
Склонность к слюнотечению1 out of 5
Степень линьки2 out of 5
Уровень энергии *3 out of 5
Уживчивость с другими питомцами5 out of 5
Переносимость жары2 out of 5
Приспособленность к проживанию в квартире3 out of 5
Способность стать семейным питомцем *4 out of 5
Способность оставаться без присмотра *1 out of 5
|Самец
|Самка
|Рост
|Рост
|25 - 30 cm
|25 - 30 cm
|Вес
|Вес
|5 - 6 kg
|5 - 6 kg
|Этапы жизни
|Возраст щенка
|Взрослый возраст
|2–10 месяцев
|От 10 месяцев до 8 лет
|Зрелый возраст
|Пожилой возраст
|От 8 до 12 лет
|Старше 12 лет
|Возраст новорожденного
|От рождения до 2 месяцев
Знакомство с джек-рассел-терьером
Все, что нужно знать о породе
Взаимодействие джек-рассел-терьеров с миром уникально. Его прекрасно отражает выражение «энергичность большой собаки». Просто вся эта энергия заключена в маленьком теле.
Смелый, чрезвычайно энергичный и с высокой потребностью в движении, джек-рассел-терьер шагает по жизни с оживлением и радостью. Эта преданная собака будет более чем рада взять вас с собой в это путешествие.
Хотя джек-рассел-терьер может стать отличным домашним питомцем, особенно если социализирован в раннем возрасте, эта порода может быть слегка неосторожной, поэтому лучше всего подходит для семей с подросшими детьми, которые уже понимают, как вести себя с собакой. Эти собаки не подходят для содержания в семьях с младенцами и очень маленькими детьми.
Первоначально выведенные для сопровождения охотников, джек-рассел-терьеры по-прежнему обладают выносливостью и ярким темпераментом — неотъемлемыми чертами рабочей собаки, а также стремлением приносить много добычи, за которое их высоко ценили. Возможно, ваш энтузиазм при виде того, как джек-рассел-терьер бросается на все, что движется, будет значительно ниже, поэтому лучше держать его на поводке за пределами дома.
Две вещи, которые следует знать о породе: Несмотря на небольшие размеры, этой собаке нужно много физической и умственной активности (и, скорее всего, вы устанете задолго до того, как она наконец выдохнется). Джек-рассел-терьеры также очень плохо переносят одиночество. Страх разлуки может повлиять на состояние здоровья питомца. К счастью, благодаря ранней социализации и дрессировке (возможно, с профессиональным кинологом, знакомым с этой породой) он будет готов сопровождать вас, куда бы вы ни отправились.
2 факта о джек-рассел-терьерах
1. Вы что-то сказали?
Говорят, что джек-рассел-терьеру нравится звук собственного голоса. Возможно, это своего рода намек на то, что он может довольно много лаять. Возбудимые по своей природе, эти собаки без колебаний дадут вам знать, что расстроены. Или довольны. Или что-то услышали. В общем, вы поняли суть. Спокойная, но требовательная дрессировка поможет обуздать эту особенность уже в раннем возрасте.
2. Сколько требуется физической активности?
Этой маленькой, но живой и дерзкой породе необходимо ежедневно тратить свой немалый запас энергии. Поэтому прогулки вокруг дома два раза в день не достаточно. Джек-рассел-терьеру требуется как минимум час физической активности в день. Время без поводка пробуждает в нем дух независимости, поэтому убедитесь, что питомец находится в надежно огражденном пространстве. Ведь, как настоящий терьер, он убежит, если сможет вырыть себе путь.
История породы
Порода джек-рассел-терьер появилась в Англии в середине или конце 1800-х гг. благодаря преподобному Джону Расселу, который вывел этих собак для сопровождения во время любимой охоты на лис (забавно, что породу не назвали «джон-рассел-терьер»). В основном белого окраса, чтобы их нельзя было спутать с преследуемыми животными, эти собаки были достаточно низкие, чтобы оказаться поближе к добыче, достаточно проворные, чтобы не отставать от нее, и достаточно ловкие, чтобы преследовать лисиц в узких норах и заставлять их выбираться наружу. А также достаточно громкие, чтобы забить тревогу в случае находки, никогда не причиняя при этом вреда своей добыче.
В любом случае эти выносливые терьеры были выведены в качестве рабочих собак, и хотя в настоящее время происхождение породы вряд ли можно проследить до животных, выведенных самим Джоном Расселом, то, что они все еще стремятся выполнять свое предназначение, никого не удивляет, учитывая высокие запасы энергии и охотничий инстинкт. В наше время бодрые джек-рассел-терьеры, ставшие популярными питомцами-компаньонами, все еще нуждаются в новых открытиях, чтобы занять свой живой ум.
Чтобы не утомлять вас дискуссиями об официальном признании породы, просто отметим, что она была окончательно признана АКС в 2001 году, а ее название изменено на «парсон рассел терьер». Ассоциация заводчиков джек-рассел-терьеров последовала примеру, став Американской ассоциацией парсон рассел терьеров. Интересно, что Австралийский национальный кинологический совет (ANKC) и Кинологический клуб Новой Зеландии (NZCK) входят в число кинологических ассоциаций, которые регистрируют джек-рассел-терьеров и парсон рассел терьеров как разные породы.
От головы до кончика хвоста
Физические характеристики джек-рассел-терьеров
1.Глаза
2.Нос
3.Череп
4.Тело
5.Хвост
На что стоит обращать внимание
Здесь вы найдете некоторые интересные факты о джек-рассел-терьере — от характерных особенностей породы до общего описания здоровья
«Перескоки» при прыжках
В целом джек-рассел-терьеры отличаются хорошим здоровьем, но могут быть предрасположены к некоторым проблемам с суставами по причине высокой активности — от наследственной болезни Легга-Кальве-Пертеса, которую можно устранить хирургическим путем, до привычного вывиха надколенника (эта проблема встречается намного чаще). Если говорить вкратце, коленные чашечки этих собак могут смещаться. Симптомы вывиха, включая хромоту, «перескоки» и явное неудобство в положении сидя, можно обнаружить на ранней стадии. Хороший ветеринарный врач поможет решить, нужно ли вашему питомцу хирургическое вмешательство.
Порода быстро поддается скуке
Хотя дрессировка джек-рассел-терьера может быть относительно легкой задачей благодаря его врожденному уму, эти собаки, как известно, довольно быстро устают и теряют интерес, что влияет на эффективность дрессировки. Так что постарайтесь сделать это занятие интересным и разнообразным, чтобы ваш джек-рассел-терьер не отвлекался. В таком случае он будет быстро учиться, и дрессировка пройдет успешно. В конце концов, эта порода были выведена в качестве рабочих собак.
Здоровый рацион — залог крепкого здоровья собаки
При выборе корма для породы джек-рассел-терьер нужно учитывать много факторов: возраст, образ жизни, уровень активности, заболевания и состояние здоровья, в том числе потенциальные болезни и предрасположенности. Корм дает энергию для жизненно важных функций собаки. В формуле полнорационного корма должны быть правильно сбалансированы необходимые питательные вещества, чтобы избежать любого дефицита или избытка в диете, поскольку оба варианта могут быть неблагоприятны для животного. Для профилактики многих заболеваний у собаки всегда должен быть доступ к чистой свежей воде. В жаркую погоду, особенно во время физических упражнений, возьмите с собой воду для собаки и часто устраивайте перерывы, чтобы она попила. Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашей собаки есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному врачу, который назначит оптимальную ветеринарную диету.
У щенков джек-рассел-терьера потребность в энергии, белках, минеральных веществах и витаминах намного больше, чем у взрослых собак. Им нужна энергия и питательные вещества не только для поддержания организма, но также для его роста и развития. До 10-месячного возраста иммунная система щенков джек-рассел-терьера развивается постепенно. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, поможет поддержать их естественные механизмы защиты в период больших перемен, открытий и новых знакомств. Работа их пищеварительной системы также отличается от взрослого джек-рассел-терьера: для еще не до конца сформированной пищеварительной системы важны легкоусвояемые белки, которые будут эффективно использоваться организмом. Пребиотики, например фруктоолигосахариды, поддерживают здоровье пищеварительной системы, содействуя здоровому балансу микрофлоры кишечника, что, в свою очередь, улучшает качество стула.
Таким образом, зубы щенка, начиная с молочных зубов, или первых зубов, и заканчивая постоянными зубами, являются важным фактором, который необходимо учитывать при выборе размера, формы и твердости крокет. Эта интенсивная фаза роста также означает повышенную потребность в энергии, поэтому пища должна иметь высокое содержание энергии (выраженное в ккал на 100 г пищи), в то время как концентрация других питательных веществ также должна быть выше обычной нормы. Рекомендуется делить суточную порцию на три приема, а затем перейти на двухразовое питание, когда им исполнится шесть месяцев.
На протяжении всей жизни важно не кормить их едой, предназначенной для человека, или жирными лакомствами. Вместо этого вознаграждайте своих собак крокетами из их суточной порции корма и строго следуйте рекомендациям по кормлению на упаковке, чтобы предотвратить чрезмерный набор веса.
Основными целями в области питания взрослого джек-рассел-терьера являются:
Поддержание идеального веса за счет легкоусвояемых компонентов и поддержание жира в пределах нормы.
Поддержание здоровья и красоты их кожи и шерсти за счет добавления в рацион незаменимых жирных кислот (особенно ЭПК-ДГК), незаменимых аминокислот и витаминов группы B.
Во взрослом возрасте собаки этой мелкой породы подвержены заболеваниям полости рта и зубов, точнее накоплению зубного налета и зубного камня. Зубы и челюсти джек-рассел-терьера нуждаются в серьезной защите. Состав корма с хелаторами кальция поможет уменьшить образование зубного камня и поддерживать ежедневную гигиену полости рта. Собаки мелких пород более склонны к привередливости в еде. Эксклюзивный состав и ароматизаторы, а также размер и особая текстура крокеты будут стимулировать их аппетит.
Начиная с 8-летнего возраста у джек-рассел-терьеров появляются первые признаки старения. Состав, обогащенный антиоксидантами, поможет сохранить их жизненные силы, а адаптированное содержание фосфора поддержит их мочевыделительную систему. Старение также сопровождается изменением возможностей пищеварительной системы и появлением дополнительных потребностей в определенных питательных веществах, поэтому корм для стареющих джек-рассел-терьеров должен обладать следующими характеристиками:
более высокое содержание витаминов C и E. Эти питательные вещества обладают свойствами антиоксидантов, помогая защитить клетки организма от вредного воздействия окислительного стресса, связанного со старением.
Высококачественный белок. Вопреки распространенному заблуждению, снижение содержания белка в пище малоэффективно для предотвращения почечной недостаточности. К тому же у пожилых собак белки усваиваются менее эффективно, чем у молодых. Уменьшение содержания фосфора — хороший способ замедлить постепенное ухудшение работы почек.
Повышенное содержание железа, меди, цинка и марганца. Эти питательные вещества помогают поддерживать хорошее состояние кожи и шерсти.
Повышенное количество полиненасыщенных жирных кислот для поддержания качества шерсти. Организм собаки обычно сам вырабатывает эти жирные кислоты, но старение может отрицательно повлиять на этот физиологический процесс.
С возрастом собаки все чаще страдают от проблем с зубами. Чтобы они потребляли достаточное количество корма, размер, форма и текстура крокет должны соответствовать форме их челюсти.
Уход за вашим джек-рассел-терьером
Советы по уходу за шерстью, дрессировке, физической нагрузке
Все о джек-рассел-терьерах
Джек-рассел-терьеры — одна из самых популярных пород во всем мире — живые, веселые, умные и забавные питомцы. Однако эти маленькие собаки с яркой личностью подходят не всем. Им нужно много физической активности, умственная стимуляция, большое количество внимания, а также дрессировка и социализация в раннем возрасте, так что это не та порода, которую можно спокойно оставлять в одиночестве. Оцените все «за» и «против», чтобы определить, подходит ли лично вам эта порода.
Любят ли птицы летать? Джек-рассел-терьеры были выведены для охоты и исследования нор, поэтому обладают сильным охотничьим инстинктом и очень острым обонянием. Они могут раскапывать землю как от скуки или для развлечения, так и учуяв запах добычи, снующей под землей. Дрессировка поможет смягчить эту особенность, но не устранить полностью.
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Источники
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия Royal Canin. Собаки. Издание 2010 и 2020 гг.
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Книга продуктов BHN Royal Canin
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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