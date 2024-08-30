Все, что нужно знать о породе



Взаимодействие джек-рассел-терьеров с миром уникально. Его прекрасно отражает выражение «энергичность большой собаки». Просто вся эта энергия заключена в маленьком теле.

Смелый, чрезвычайно энергичный и с высокой потребностью в движении, джек-рассел-терьер шагает по жизни с оживлением и радостью. Эта преданная собака будет более чем рада взять вас с собой в это путешествие.

Хотя джек-рассел-терьер может стать отличным домашним питомцем, особенно если социализирован в раннем возрасте, эта порода может быть слегка неосторожной, поэтому лучше всего подходит для семей с подросшими детьми, которые уже понимают, как вести себя с собакой. Эти собаки не подходят для содержания в семьях с младенцами и очень маленькими детьми.

Первоначально выведенные для сопровождения охотников, джек-рассел-терьеры по-прежнему обладают выносливостью и ярким темпераментом — неотъемлемыми чертами рабочей собаки, а также стремлением приносить много добычи, за которое их высоко ценили. Возможно, ваш энтузиазм при виде того, как джек-рассел-терьер бросается на все, что движется, будет значительно ниже, поэтому лучше держать его на поводке за пределами дома.

Две вещи, которые следует знать о породе: Несмотря на небольшие размеры, этой собаке нужно много физической и умственной активности (и, скорее всего, вы устанете задолго до того, как она наконец выдохнется). Джек-рассел-терьеры также очень плохо переносят одиночество. Страх разлуки может повлиять на состояние здоровья питомца. К счастью, благодаря ранней социализации и дрессировке (возможно, с профессиональным кинологом, знакомым с этой породой) он будет готов сопровождать вас, куда бы вы ни отправились.