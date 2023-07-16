Японский шпиц

Изначально в Японии шпицеобразные собаки выполняли функции служебных собак, и японские шпицы — единственные представители этой группы пород, которых разводят исключительно в качестве компаньонов.

Эти крепкие, пропорционально сложенные собаки отличаются густой белоснежной шерстью, заостренной мордой, стоячими треугольными ушами и пушистым хвостом. Элегантная красота этой породы отлично передает их дух и достоинство.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)