Регистрируйся и получай скидку 15% в официальном интернет-магазине

Зарегистрироваться

Японский шпиц

Умные, веселые и чрезвычайно активные японские шпицы — незаменимые собаки-компаньоны.
Взрослый японский шпиц, черно-белое изображение

О японском шпице

Изначально в Японии шпицеобразные собаки выполняли функции служебных собак, и японские шпицы — единственные представители этой группы пород, которых разводят исключительно в качестве компаньонов.

Эти крепкие, пропорционально сложенные собаки отличаются густой белоснежной шерстью, заостренной мордой, стоячими треугольными ушами и пушистым хвостом. Элегантная красота этой породы отлично передает их дух и достоинство.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Япония
Размерная категория: Mini
Средняя продолжительность жизни: 10-16 годы
Уравновешенные / Спокойные / Умные / Дружелюбные / Упорные / Тихие

Основные факты

Требуются большие физические нагрузки
Требуется постоянный уход за шерстью
Отличная сторожевая собака

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Здоровое начало жизни

Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.

Подробнее
Content Block With Text And Image 2

Здоровье на протяжении всей жизни

Получите советы и информацию о том, как обеспечить собаке качественный уход на всех этапах жизни.

Подробнее

Поставьте лайк и поделитесь этой страницей