Японский шпиц
О японском шпице
Изначально в Японии шпицеобразные собаки выполняли функции служебных собак, и японские шпицы — единственные представители этой группы пород, которых разводят исключительно в качестве компаньонов.
Эти крепкие, пропорционально сложенные собаки отличаются густой белоснежной шерстью, заостренной мордой, стоячими треугольными ушами и пушистым хвостом. Элегантная красота этой породы отлично передает их дух и достоинство.
Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Япония
Размерная категория: Mini
Средняя продолжительность жизни: 10-16 годы
Уравновешенные / Спокойные / Умные / Дружелюбные / Упорные / Тихие
Основные факты
Требуются большие физические нагрузки
Требуется постоянный уход за шерстью
Отличная сторожевая собака
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Здоровье на протяжении всей жизни
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