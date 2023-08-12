Кангальский карабаш

Первоначально эти крупные, мощные собаки использовались для охраны овец в Анатолии. Это трудолюбивые собаки, способные выдерживать экстремальные климатические условия — от летней жары до зимних морозов.

Эти крупные и крепкие животные отличаются жизнерадостным нравом, быстротой, воспитанностью, смелостью и отсутствием агрессии. Они верны своим владельцам и относятся к ним с любовью на протяжении всей жизни. Взрослые собаки не доверяют незнакомым людям.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)