Кангальский карабаш
Движения кангальского карабаша радуют глаз — его размашистые мягкие шаги создают ощущение огромной мощи, как у большой кошки, преследующей добычу.
О кангальском карабаше
Первоначально эти крупные, мощные собаки использовались для охраны овец в Анатолии. Это трудолюбивые собаки, способные выдерживать экстремальные климатические условия — от летней жары до зимних морозов.
Эти крупные и крепкие животные отличаются жизнерадостным нравом, быстротой, воспитанностью, смелостью и отсутствием агрессии. Они верны своим владельцам и относятся к ним с любовью на протяжении всей жизни. Взрослые собаки не доверяют незнакомым людям.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Турция
Размерная категория: Giant
Средняя продолжительность жизни: 10-13 годы
Любвеобильные / Напористые / Бдительные / Уверенные / Спокойные / Дружелюбные / Независимые / Умные / Преданные / Послушные / Общительные / Жизнерадостный
Размерная категория: Giant
Средняя продолжительность жизни: 10-13 годы
Любвеобильные / Напористые / Бдительные / Уверенные / Спокойные / Дружелюбные / Независимые / Умные / Преданные / Послушные / Общительные / Жизнерадостный
Основные факты
Требуется доступ к площадке на улице
Отличная сторожевая собака
Требуется умеренный уход за шерстью
Отличная сторожевая собака
Требуется умеренный уход за шерстью
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