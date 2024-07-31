Коикерхондье
О коикерхондье
Коикерхондье — очень энергичная спортивная собака, до сих пор используемая в утиной охоте с приманиванием птиц. У этих собак блестящая шерсть яркого цвета с красивыми очесами.
Веселые, но не шумные, эти спаниели очень зависят от внимания людей, с которыми они живут. Для представителей этой породы характерны общительность, мягкость и постоянная бдительность.
Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная категория: Medium
Средняя продолжительность жизни: 12-14 годы
Спокойные / Подвижные / Подвижные / Уверенные / Любвеобильные / Бдительные / Тихие / Преданные / Дружелюбные / Трудолюбивые
Основные факты
Требуется умеренный уход за шерстью
Не нуждается в интенсивной дрессировке
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Здоровье на протяжении всей жизни
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