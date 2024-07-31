Пиренейская горная собака
О пиренейской горной собаке
Пиренейские горные собаки, также известные как большие пиренеи, разводились в первую очередь для охраны стада. Они сильны и подвижны, а также проявляют кротость и привязанность к своим подопечным.
Во время Второй мировой войны эти собаки использовались французской армией в качестве курьеров и вьючных животных, а теперь они популярны на всех континентах, от Северной Америки до Австралазии.
Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Франция
Размерная категория: Giant
Средняя продолжительность жизни: 10–12 годы
Сторожевые / Подвижные / Кроткие / Независимые / Умные
Основные факты
- Требуется интенсивная дрессировка
- Отличная сторожевая собака
- Требуется доступ к площадке на улице
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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