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Пиренейская горная собака

Пиренейские горные собаки — надежные пастухи, способные сдерживать медведей и волков, и в этом качестве их используют и сегодня.

О пиренейской горной собаке

Пиренейские горные собаки, также известные как большие пиренеи, разводились в первую очередь для охраны стада. Они сильны и подвижны, а также проявляют кротость и привязанность к своим подопечным.

Во время Второй мировой войны эти собаки использовались французской армией в качестве курьеров и вьючных животных, а теперь они популярны на всех континентах, от Северной Америки до Австралазии.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Франция

Размерная категория: Giant

Средняя продолжительность жизни: 10–12 годы

Сторожевые / Подвижные / Кроткие / Независимые / Умные

Основные факты

  • Требуется интенсивная дрессировка
  • Отличная сторожевая собака
  • Требуется доступ к площадке на улице

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