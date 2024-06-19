Русско-европейская лайка

Русско-европейские лайки — собаки средних размеров со сбалансированной конституцией, крепким костяком и хорошо развитой мускулатурой. С 1940-х годов собак этой породы стали разводить в основном для охоты, закрепив в процессе селекции характерные породные черты, отличающие эту породу от двух других видов лаек.

Этой собаке не подходит малоподвижный образ жизни. Она нуждается в ежедневных физических нагрузках, чтобы выплеснуть свою колоссальную энергию. Таким образом, эта порода лучше всего подходит для активных владельцев, которые проводят много времени на улице.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)