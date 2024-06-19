Русско-европейская лайка
О русско-европейской лайке
Русско-европейские лайки — собаки средних размеров со сбалансированной конституцией, крепким костяком и хорошо развитой мускулатурой. С 1940-х годов собак этой породы стали разводить в основном для охоты, закрепив в процессе селекции характерные породные черты, отличающие эту породу от двух других видов лаек.
Этой собаке не подходит малоподвижный образ жизни. Она нуждается в ежедневных физических нагрузках, чтобы выплеснуть свою колоссальную энергию. Таким образом, эта порода лучше всего подходит для активных владельцев, которые проводят много времени на улице.
Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Россия
Размерная категория: Medium
Средняя продолжительность жизни: 10–12 годы
Бдительные / Независимые / Жизнерадостный / Уравновешенные
Основные факты
Требуются большие физические нагрузки
Требует минимального ухода за шерстью
Здоровое начало жизни
Здоровье на протяжении всей жизни
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