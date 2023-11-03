Все, что нужно знать о породе



Сиба-ину завезли на Запад лишь в середине прошлого века, но они быстро завоевали популярность. Сиба-ину, которых часто принимают за лис из-за их резвой манеры ходьбы, треугольных заостренных ушей и бдительности, источают уверенность, когда смотрят своим пристальным спокойным взглядом.

Сиба-ину, которых когда-то использовали для охоты в горах Японии, представляют собой мелкую, пропорционально сложенную породу, которая также любит жить в помещении. Тем не менее им нужно проводить достаточно времени на открытом воздухе, и, поскольку у них сильный инстинкт добычи, настоятельно рекомендуется держать их на поводке. Эти маленькие гудини могут найти выход практически из любой ситуации — и как только они выберутся, они убегут!

Помимо других способов самовыражения, сиба-ину издают интригующие, вызывающие удивление звуки, которые сравнивают с йодлем. Вывод: с сибами редко бывает скучно.

Поскольку они волевые и умные животные, раннее обучение и социализация являются залогом успешного воспитания этой уверенной породы. Сибы имеют сильный территориальный инстинкт и быстро присваивают себе вещи и людей. Их нужно учить делиться с самого раннего возраста. При правильном обучении сиба-ину вырастают преданными защитниками.