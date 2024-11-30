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Суссекс-спаниель

Суссекс-спаниели — это сильные собаки, которых разводят с начала XIX века. Разведение началось во многом благодаря Огастесу Фуллеру, который отбирал лучшие качества породы на протяжении более полувека.
Взрослый суссекс-спаниель, черно-белое изображение

О суссекс-спаниеле

Суссекс-спаниели наделены превосходными рабочими качествами и способны выслеживать добычу даже в густом кустарнике.

Эта порода хорошо ладит как с людьми, так и с другими собаками, а спокойный и дружелюбный нрав делает их отличными семейными собаками для активных владельцев.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Великобритания

Размерная категория: Medium

Средняя продолжительность жизни: 10-14 годы

Подвижные / Трудолюбивые / Любвеобильные

Основные факты

Отличная собака для семьи

Не нуждается в интенсивной дрессировке

Требуется постоянный уход за шерстью

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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