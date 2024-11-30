Суссекс-спаниель

Суссекс-спаниели наделены превосходными рабочими качествами и способны выслеживать добычу даже в густом кустарнике.

Эта порода хорошо ладит как с людьми, так и с другими собаками, а спокойный и дружелюбный нрав делает их отличными семейными собаками для активных владельцев.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)