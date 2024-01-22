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Тирольская гончая

В прежние времена существовало много различных типов гончих из Тироля, но сохранились только разновидности рыжего и черно-подпалого окраса. Стандарт коротконогой разновидности был исключен в 1944 году.
Взрослая тирольская гончая, черно-белое изображение

О тирольской гончей

Эти уравновешенные собаки с очень тонким нюхом и прекрасным чувством направления — полные энтузиазма охотники, которые предпочитают самостоятельно идти по следу.

Тирольские гончие — собаки средних размеров, довольно крепкие, трудолюбивые и уравновешенные, что делает их отличными охотниками. Благодаря бдительному характеру они также считаются прекрасными сторожевыми собаками.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Австрия

Размерная категория: Medium

Средняя продолжительность жизни: 12-14 годы

Уравновешенные / Трудолюбивые / Независимые

Основные факты

Требует минимального ухода за шерстью

Отличная сторожевая собака

Требуется доступ к площадке на улице

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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