Тирольская гончая
О тирольской гончей
Эти уравновешенные собаки с очень тонким нюхом и прекрасным чувством направления — полные энтузиазма охотники, которые предпочитают самостоятельно идти по следу.
Тирольские гончие — собаки средних размеров, довольно крепкие, трудолюбивые и уравновешенные, что делает их отличными охотниками. Благодаря бдительному характеру они также считаются прекрасными сторожевыми собаками.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Австрия
Размерная категория: Medium
Средняя продолжительность жизни: 12-14 годы
Уравновешенные / Трудолюбивые / Независимые
Основные факты
Требует минимального ухода за шерстью
Отличная сторожевая собака
Требуется доступ к площадке на улице
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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