Итальянский вольпино
Об итальянском вольпино
Итальянские вольпино — это живые, веселые, игривые собаки с ярко выраженным темпераментом, которые очень любят свой дом и свою семью.
Их разводят в Италии с незапамятных времен. Их ценят люди любого достатка, в особенности за охранный инстинкт и бдительность. Самым известным поклонником этой породы считается Микеланджело. В XVIII веке в Тоскане и Лацио извозчики использовали собак этой породы для того, чтобы они лаяли при приближении посторонних.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Италия
Размерная категория: Mini
Средняя продолжительность жизни: 14-16 годы
Любвеобильные / Напористые / Бдительные / Игривые / Подвижные
Основные факты
Требуется постоянный уход за шерстью
Подходит для содержания в небольшом помещении
Отличная собака для семьи
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Здоровье на протяжении всей жизни
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