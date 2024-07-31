Итальянский вольпино

Итальянские вольпино — это живые, веселые, игривые собаки с ярко выраженным темпераментом, которые очень любят свой дом и свою семью.

Их разводят в Италии с незапамятных времен. Их ценят люди любого достатка, в особенности за охранный инстинкт и бдительность. Самым известным поклонником этой породы считается Микеланджело. В XVIII веке в Тоскане и Лацио извозчики использовали собак этой породы для того, чтобы они лаяли при приближении посторонних.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)