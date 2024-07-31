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Итальянский вольпино

У итальянских вольпино очень своеобразная шерсть. На них словно надели пушистую муфту, особенно на шею, где красуется пышный воротник.
Взрослый итальянский вольпино, черно-белое изображение

Об итальянском вольпино

Итальянские вольпино — это живые, веселые, игривые собаки с ярко выраженным темпераментом, которые очень любят свой дом и свою семью.

Их разводят в Италии с незапамятных времен. Их ценят люди любого достатка, в особенности за охранный инстинкт и бдительность. Самым известным поклонником этой породы считается Микеланджело. В XVIII веке в Тоскане и Лацио извозчики использовали собак этой породы для того, чтобы они лаяли при приближении посторонних.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Италия

Размерная категория: Mini

Средняя продолжительность жизни: 14-16 годы

Любвеобильные / Напористые / Бдительные / Игривые / Подвижные

Основные факты

Требуется постоянный уход за шерстью

Подходит для содержания в небольшом помещении

Отличная собака для семьи

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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