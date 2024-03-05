Стоит ли заводить уже взрослую собаку?

Мечтаете о собаке? Необязательно покупать щенка. Можно выбрать и взрослого питомца, главное — выработать соответствующий стиль общения с ним.

Если вы решили завести взрослую собаку, помните:

Вы получаете животное с уже сформировавшимся характером. Но несмотря на это, вы можете стать друг для друга отличными компаньонами. Собака, у которой уже был хозяин до вас, может знать основные правила поведения и выполнять команды — это преимущество. Вам не нужно кормить и выгуливать взрослого питомца, как щенка, 4-6 раз в день; животное, скорее всего, вакцинировано. Собаки готовы к обучению в любом возрасте.

Что важно узнать о будущем питомце?

Перед тем как вы отправитесь с новым питомцем домой, понаблюдайте за ним. Это позволит понять, насколько вы совместимы. Также соберите следующую информацию о животном:

Возраст. Был ли у собаки владелец, или она жила на улице? Если питомец из приюта, он находился в вольере или дома на передержке? Какие у него особенности поведения? Боится ли он чего-нибудь, с чем связаны эти страхи? Как питомец ведет себя с другими животными? Как реагирует на детей и взрослых? Как собака переживает одиночество? Сможет ли она оставаться дома одна целый день или ей требуется присутствие другого животного или человека? Занимался ли прежде кто-нибудь воспитание и дрессировкой питомца? Приучена ли собака к поводку, сделаны ли прививки?

Если то, что вы узнали, вас устраивает, попробуйте наладить контакт с животным: сходите вместе на прогулку, покатайтесь на машине. Такое общение поможет понять, как питомец ведет себя в различных обстоятельствах.

Как правильно общаться с собакой?

Ошибки

Часто люди, которые взяли домой взрослую собаку, относятся к ней чересчур снисходительно. Это очень распространенная ошибка. Таким образом новые владельцы показывают животному, что заботятся о нем. Однако подобное поведение только мешает нормальной адаптации питомца. Излишняя жалость портит характер животного и прививает ему дурные привычки, которые в будущем могут привести к малоприятным последствиям.

Важно всегда помнить: собаке необходимы четкие правила. Не стоит слишком ее баловать. С первых минут в вашем доме питомцу нужно дать понять, какое поведение от него ожидают. Поговорите со всеми членами семьи об установленном порядке, чтобы вы действовали сообща.

Начало новой жизни

В течение первых трех дней собаку лучше лишний раз не беспокоить — ей нужно осмотреться и привыкнуть к новой обстановке. Об этом стоит попросить и ваших гостей и членов семьи. Освоившись, животное само начнет подходить к вам, желая общения. Однако не стоит воспринимать первые знаки доверия с излишним энтузиазмом — ваши бурные эмоции способны испугать питомца, он может трактовать их неправильно. Также не бойтесь мягко дать понять животному, когда вы хотите побыть наедине.

Присматривайте за собакой. Не спускайте ее с поводка, если она еще не выучила команду «ко мне». Питомец может увидеть объекты, которые его заинтересуют или испугают, убежать и не вернуться, поскольку еще не запомнил дорогу домой. Также не стоит оставлять животное, в котором вы пока не уверены, наедине с детьми.

Если вы на какое-то время уезжаете из дома, не проявляйте эмоций и не акцентируйте на этом внимание питомца. Ваше спокойное поведение избавит собаку от дополнительного стресса.

Как научить взрослую собаку новым командам?

Начните с совместных прогулок, чтобы приучить питомца гулять на поводке. Залог успеха — регулярное повторение определенных действий. Это поможет наладить режим и сделать животное уравновешенным. Установите два базовых ритуала: надевание ошейника перед прогулкой и спокойное ожидание кормления возле миски. Помните, что собаке важна стабильность. Это сохранит ее доверие к вам.

Если питомец проявляет нетерпение (например, требует корм громким лаем), займитесь выработкой обязательного правила: еду дают только при условии спокойного ожидания рядом с миской. Не игнорируйте нежелательное поведение. Чем раньше вы его скорректируете, тем меньше будет проблем в общении с собакой.