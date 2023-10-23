Многие владельцы не чистят зубы питомцам. Причиной тому может быть непослушание животного или недостаток знаний о том, насколько важна такая процедура.

Отсутствие гигиены полости рта обычно приводит к серьезным последствиям. У собаки может развиться гингивит – воспаление десен, которое проявляется покраснением, отеком, болью и нарушением функции десны. Ниже рассмотрим подробнее, что это за болезнь и чем она опасна.

Как понять, что у собаки гингивит?

Заболевание считается прямым следствием неправильного рациона и плохой гигиены зубов. Несколько сотен видов бактерий обитает в полости рта животного. Соединяясь со слюной, они формируют налет, устранить который помогает регулярная чистка зубов. Когда владелец не заботится о гигиене полости рта собаки, налет постепенно превращается в плотный зубной камень. Он раздражает десна, провоцируя воспаление, что способно привести к потере зуба. Обычно определить гингивит можно по неприятному запаху из пасти животного.

Спровоцировать развитие гингивита способны и другие причины, кроме отсутствия регулярной гигиены полости рта. Например, наследственность (особенно в группе риска – собаки малых и миниатюрных пород), аутоиммунные заболевания, травмы ротовой полости. Также гингивит часто встречается у возрастных собак.

Если десна покраснели и кровоточат, под линией десен образовался налет темного цвета, а на некоторых зубах уже присутствует зубной камень, вероятно, у вашего питомца гингивит. В отдельных случаях можно наблюдать запущенное состояние, когда десна воспаляются еще больше, а зубы расшатываются, и прием пищи вызывает у собаки нестерпимую боль – животное скулит, отказывается от корма. Это может свидетельствовать о развитии пародонтита.

Что делать, если вы заметили симптомы гингивита?

Как и любые другие заболевания, гингивит у собак требует диагностики и лечения в ветеринарной клинике. Зубной налет нельзя удалить в домашних условиях обычной чисткой с помощью щетки, тем более – у питомца с болезненными ощущениями во рту.

Диагностика гингивита

Для диагностики гингивита ветеринарный врач прибегает к основному методу обследования – визуальному осмотру, чтобы сделать первичную оценку состояния зубов, десен и слизистой. Для проверки состояния зубов в воспаленной десне требуется выполнение рентгеновского снимка. Чаще всего снимок делают под седацией. До рентгена врач назначает дополнительные обследования, чтобы получить представление об общем состоянии здоровья вашего питомца.

Особенности лечения гингивита у собаки

В первую очередь важно снять налет и удалить более плотную структуру – зубной камень. Во время выполнения процедуры животное пребывает под наркозом, поскольку только в этом случае ветеринарный стоматолог может полноценно осмотреть пасть и провести тщательную чистку.

Чаще всего лечение гингивита на ранней стадии ограничивается вышеуказанной процедурой. После чистки у стоматолога желательно приучить собаку к домашней чистке зубов. Также важно пересмотреть рацион животного с учетом рекомендаций ветеринарного врача. В более тяжелых случаях может потребоваться удаление зубов и курс антибиотиков.

Можно ли лечить гингивит в домашних условиях?

Самостоятельно безопасно и эффективно удалить зубной камень в домашних условиях невозможно. Домашняя чистка с помощью зубной щетки и пасты или геля способна лишь облегчить состояние животного и замедлить появление налета после уже выполненной профессиональной чистки у врача. Поэтому не подвергайте питомца риску, а обращайтесь за квалифицированной помощью. Профессиональную чистку зубов проводят регулярно согласно индивидуальному графику, который учитывает состояние ротовой полости питомца.

Профилактика гингивита

Наилучший способ предотвратить воспаление десен – регулярно чистить зубы животному. Для этих целей необходимо приобрести специальную зубную щетку и пасту для собак. Зубную щетку выбирают с учетом размера и особенностей строения челюсти питомца. Помните, что неправильно подобранная щетка способна стать причиной травмирования десен.

Использовать человеческую пасту для зубов противопоказано, поскольку в ее составе может содержаться фтор и ксилит. Человек выплевывает пасту после чистки, в то время как животное ее глотает. Переизбыток фтора и других веществ может вызвать интоксикацию. Кроме того, зубные пасты для собак имеют разные вкусы, что способно благотворно повлиять на приучение питомца к процедуре. Вместо активной чистки с использованием пасты, ветеринары также рекомендуют специальные гели, которые просто наносят на десна.

Профилактика образования зубного налета включает в себя не только чистку, но и жевание собакой специальных жевательных игрушек и лакомств. Кроме того, ветеринарный врач может порекомендовать корм, способствующий поддержанию здоровья ротовой полости. Например, для взрослых собак весом до 10 кг разработан полнорационный корм Royal Canin Mini Dental Care, который помогает уменьшить образование зубного налета и камня. Также врач порекомендует, когда лучше прийти на профилактический осмотр.