Робость у собак – то, с чем могут столкнуться владельцы домашних животных. Некоторые собаки никогда не перестанут быть трусливыми. Задача хозяина — вовремя заметить такое поведение и скорректировать его на ранних этапах (чтобы ситуация не стала критической), а также уметь помочь питомцу в моменты страха.

Поведение животного, которому присущи стеснительность и трусость, заметно отличается от поведения не робкого питомца. Первый боится выйти из машины или переноски в незнакомом месте, а при виде нового человека прячется или убегает. Робкая собака таит в себе опасность для окружающих, поскольку ее реакция в той или иной ситуации непредсказуема.

Нерешительный или робкий питомец может испугаться чего угодно. Этот испуг бывает выражен в виде ступора, агрессии или чрезмерной активности. Крайне сложно понять, как поведет себя животное в каком-то конкретном случае.

О том, что собака испытывает страх, свидетельствуют определенные признаки: непроизвольное мочеиспускание, дефекация или выпускание секрета параанальных желез, повышенное слюнотечение, учащенное дыхание и сердцебиение, сильная линька, попытки спрятаться или убежать. Животное не смотрит в глаза, опускает вниз голову и прижимает уши, пытается уйти в сторону при желании человека наладить с ним контакт. Если питомца все же удалось погладить, он может перевернуться животом вверх и помочиться. Но возможна и другая реакция – собака начнет рычать и скалиться.

Робость делят на врожденную и приобретенную (в том числе полученную в раннем детстве). Стеснительными бывают собаки разного пола, возраста, породы и размера. От внешних данных этот фактор никак не зависит.

Возможные причины робости у собак:

особый тип нервной системы;

генетические нарушения;

плохая социализация;

тяжелый жизненный опыт;

условия выращивания с первых дней (включая взаимоотношения с другими животными и человеком, стиль жизни семьи).

Каждый случай анализируется индивидуально.

Независимо о того, вызвана робость наследственной предрасположенностью, нехваткой социализации, грубым отношением бывшего владельца или травмой, 50% успеха корректировки такого поведения строится на желании и возможности владельца исправить ситуацию.

У вашего домашнего питомца в характере появились признаки стеснительности, он постоянно испытывает страх? Попробуйте разобраться, что могло послужить причиной. У щенков определить трусость можно по следующим признакам: животное не доверяет владельцу, не дает ему гладить себя, все время пытается спрятаться, не идет на контакт и не хочет играть. И все это происходит даже в спокойной обстановке.

Чтобы избавить собаку от трусости, нужно действовать немедленно, но постепенно. Для начала убедитесь, что атмосфера в вашем доме безопасная и комфортная для животного. С целью социализации разрешайте ему знакомиться с другими собаками. Важно, чтобы питомец увидел самых разных собак: больших и маленьких, высоких и низких, длинных и коротких, с разным типом шерсти и строением черепа (включая брахицефалов). Для совместных игр, наоборот, подбирайте собак, подходящих вашему питомцу по размерам. На прогулках выделяйте время для занятий, а не просто отпускайте животное побегать. Помните, что все мероприятия важно проводить «дозированно», чтобы не вызвать у животного сильный стресс.

Если у робкого питомца стабильная нервная система и корректировка поведения была начата с раннего детства, по мере взросления животное станет более уравновешенным, сможет спокойнее реагировать на внешние раздражители. Хотя владельцу все равно придется постоянно контролировать обстановку вокруг собаки, чтобы исключить факторы, способные вызвать сильный стресс.

Как вести себя с пугливым животным

Главное, что нужно помнить, – не пытайтесь погладить робкую собаку с первой же минуты знакомства. Это вызовет у нее мгновенный испуг. А если питомец уже пребывает в состоянии страха, то еще больше усилит стресс. Осторожно подойдите к животному и присядьте рядом (но так, чтобы между вами оставалась некоторая дистанция). Если вы будете смотреть на собаку свысока или нависать над ней, она может воспринять это как угрозу. Медленно протяните руку открытой ладонью вверх, дайте обнюхать кончики пальцев, а затем всю руку. И если поведение питомца позволит, аккуратно погладьте его, двигаясь рукой от нижней части шеи до нижней челюсти, а в случае спокойной реакции животного можно также почесать его за ушком.

Если питомец ведет себя очень настороженно и напряженно, не пытайтесь его погладить, а оставьте на некоторое время в покое. Важно исключить ситуацию, способную вызвать испуг. От сильного страха животное может укусить вас и спрятаться. Отличный альтернативный вариант взаимодействия с пугливой собакой — сесть немного поодаль и разговаривать спокойным голосом, время от времени подкидывая лакомства. Взгляд лучше направлять немного в сторону, а не прямо на животное.

Отношение владельца к робкой собаке должно быть корректным. Проявите терпение и понимание, не используйте грубые или жестокие формы обращения. У пугливого животного должна быть своя территория, где оно чувствует себя комфортно и безопасно.

Для коррекции пугливого поведения можно обратиться к кинологу или специалисту по поведению, чтобы поработать над социализацией, уверенностью и реакцией животного на внешние раздражители. Занятия лучше организовать дома или на хорошо знакомой собаке территории.