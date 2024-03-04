Рвота у собак

Рвота считается одним из самых распространенных первичных симптомов у собак. Безусловно, это не самостоятельное заболевание, а лишь проявление определенного недуга. В чем заключается первая помощь собаке при рвоте и можно ли самостоятельно диагностировать причину недомогания? Сегодня мы ответим на популярные вопросы собаководов и расскажем, что делать, если питомцу нездоровится.

Симптомы, предшествующие рвоте

Что может свидетельствовать о том, что у питомца вот-вот начнется рвота:

сниженный аппетит;

повышенное слюноотделение;

повышенное слюноотделение; частое облизывание губ и сглатывание;

повышенная нервозность: собака не может лежать на одном месте, дрожит, постоянно перемещается.

Важно отличать регургитацию (срыгивание), рвотные позывы и непосредственно саму рвоту. Последняя обычно сопровождается сокращением мышц живота, в то время как срыгивание не имеет этих или каких-либо других предупредительных признаков и чаще всего наблюдается сразу после приема еды или питья.

Причины рвоты у собак

Вопреки частому заблуждению, рвота у собак не обязательно связана с нарушениями работы желудочно-кишечного тракта. Причина такого физиологического явления может быть также вызвана сбоями в работе метаболической или нервной системы.

Рвота у собаки белой пеной

Пенистая рвота в некоторых случаях проявляется после перенесенного испуга или сильного стресса. Например, собаку может вырвать пеной после путешествия в транспорте. Но наиболее частой причиной служит индивидуальная реакция на отдельные компоненты рациона.

Если рвота белой пеной случилась единожды и никак не отразилась на привычном поведении животного и его пищевых привычках, рекомендуем просто понаблюдать за питомцем. Если же вы замечаете у собаки угнетенное состояние и нарушение работы желудочно-кишечного тракта (запор или диарею), важно незамедлительно обратиться к ветеринарному врачу. Только специалист сможет установить истинные причины недомогания питомца.

Рвота травой

Отрыгивание остатков непереваренной травы – частое явление, которое могут наблюдать владельцы домашних животных. Этот физиологический процесс имеет свое объяснение и свой биологический смысл. Таким образом млекопитающие очищают желудок.

Несмотря на всю «безобидность» такого вида рвоты, владельцу собаки нужно быть начеку. Растительные элементы могут травмировать пищеварительный канал или спровоцировать непроходимость кишечника. Если отрыгивание остатков травы не осложняется нарушениями привычного поведения питомца, то нет причин волноваться.

Однако, если вы заметили, что состояние животного резко ухудшилось, покажите питомца специалисту.

Желтая рвота у собаки

Пенистая рвота с желтым оттенком сигнализирует о том, что животное испытывает голод («голодная рвота»). Своеобразный цвет рвотные массы получают от того, что желудочный сок смешивается с желчью. При наличии рвоты желтоватого оттенка специалисты рекомендуют пересмотреть частоту кормления животного и сократить время между приемами пищи. Также акцентируем внимание на том, что единичные случаи не требуют обязательной консультации с ветеринаром. Это касается и тех моментов, когда желтые примеси появляются в рвотных массах во время отрыгивания травы.

Другая частая причина рвоты с желчью – нарушение нормального функционирования печени. Если в желтых рвотных массах наблюдаются кусочки непереваренной пищи или случаи рвоты участились, обратитесь за помощью ветеринарного врача.

Рвота едой у собаки

Рвота у собаки непереваренной пищей может чаще всего быть регургитацией и в основном не имеет ничего общего с настоящей рвотой. Как уже упоминалось выше, отличие состоит в том, что во время рвоты у собаки сокращаются мышцы живота и есть позывы. Отрыгивание обычно происходит без особых усилий сразу после приема пищи, если питомец очень быстро заглатывал большие горсти корма или крупные куски продуктов.

Понаблюдайте за поведением питомца. Рвота у собак после еды уже переваренной пищей сигнализирует о возможных патологических состояниях (например, об отравлении или наличии инородного тела в желудочно-кишечном тракте). Особенно, если это происходит после каждого приема на протяжении нескольких дней. Комплексная консультация специалиста и грамотно собранный анамнез помогут установить первопричину рвоты и предотвратить возможное развитие недуга.

У собаки рвота с кровью

Темные рвотные массы свидетельствуют об острых патологических процессах, которые происходят в организме питомца. Единственно правильное решение, которое может принять владелец собаки, – это срочная госпитализация.

Кровянистые примеси обычно сигнализируют о почечной недостаточности, язвах, онкологии или механическом травмировании слизистой желудка. Промедление может стоить животному не только здоровья, но и жизни. Поэтому не пытайтесь самостоятельно диагностировать у собаки заболевание и назначить схему лечения, если у вас нет профильного ветеринарного образования.

Но у вас всегда есть возможность упростить специалисту процесс диагностики. Воспользуйтесь видео- или фотокамерой и зафиксируйте изображения рвотных и каловых масс перед визитом к врачу. Их вид и характер имеют важное диагностическое значение.

Рвота после укуса клеща

Как известно, клещи являются переносчиками возбудителей многих заболеваний. Наиболее распространенное из них – бабезиоз (пироплазмоз). Недуг развивается стремительно и без своевременной терапии может привести к смерти животного.

Возбудителями болезни выступают простейшие паразиты, которые попадают в кровь млекопитающих вместе со слюной клеща. Одноклеточные организмы начинают разрушать эритроциты животного, что приводит к угнетению основных функций организма:

розовый цвет слизистых меняется на желтый;

животное становится малоподвижным и апатичным;

животное становится малоподвижным и апатичным; ухудшается аппетит;

повышается температура тела;

цвет мочи меняется на более темный;

наблюдается рвота и диарея.

Инкубационный период пироплазмоза обычно длится до двух недель. Если вы удалили клеща в первые дни, это не гарантирует того, что паразит не успел заразить животное. Рвота и приобретение мочи бурого оттенка – маркеры инфицирования. Питомец с такой симптоматикой нуждается в срочной госпитализации.

Рвота при наркозе и приеме медикаментов

После проведения плановых оперативных вмешательств (кастрация, кесарево) у собак редко наблюдают рвоту. Это связано с тщательным подбором препаратов для анестезии и обязательной рекомендацией соблюдать голодную диету до операции. Также оценивают общее состояние животного, чтобы снизить риски возможных осложнений. В случае если одним из симптомов недомогания является рвота, и собака, например, прошла процедуру по извлечению инородного тела или полостную операцию, эпизоды рвоты не исключены. Анестезиологи подберут препараты для поддержания нормального состояния животного, в том числе и противорвотные для предотвращения тошноты.

Прием антибиотиков и противовоспалительных препаратов тоже может вызвать побочные эффекты. Наиболее распространенная симптоматика: повышенное слюноотделение (из-за горького вкуса медикаментов), легкое расстройство желудка и, как следствие, рвота и диарея.

Иногда наблюдается более тяжелая реакция, требующая срочной неотложной помощи. Речь идет о рвоте и диарее с кровью, серьезном раздражении кожи (например, отеке, волдырях и прочем), кардинальном изменении поведения животного и следующих симптомах и реакциях организма:

анафилактический шок;

судороги, тремор, нарушение координации;

судороги, тремор, нарушение координации; внезапная слепота;

затрудненное дыхание;

пожелтение кожи / глаз.

Важно соблюдать рекомендованную дозировку, следить за любыми реакциями питомца на новые лекарства и сразу обращаться к ветеринарному врачу, если вы заметили какие-либо серьезные симптомы (или если легкие симптомы сохраняются более 24 часов).

Рвота при проглатывании инородного тела

Собаки – любопытные существа, которые исследуют мир ртом. К сожалению, это означает, что иногда они проглатывают то, что не должны. Непроходимость желудочно-кишечного тракта – очень серьезное состояние, способное привести к смерти животного.

Одним из первых симптомов проглатывания инородного тела является рвота.

Немедленно обратитесь к ветеринарному врачу, если, кроме рвоты после приема пищи и воды, у питомца наблюдаются следующие симптомы:

диарея или запор;

боль в животе (собака принимает «молитвенную позу», скулит при касании к животу или уворачивается, не давая прикоснуться);

боль в животе (собака принимает «молитвенную позу», скулит при касании к животу или уворачивается, не давая прикоснуться); вялость;

отсутствие аппетита.

Для подтверждения диагноза проводят рентгенологическое и ультразвуковое исследования, в частности для определения размеров инородного тела и его локализации. Если предмет небольшой и расположен в пищеводе или желудке, обычно выполняют эндоскопическое удаление, в иных случаях понадобится оперативное вмешательство. Затем назначают медикаментозное лечение, которое может включать прием антибиотиков и препаратов для восстановления работы ЖКТ.

Тепловой удар и рвота у собак

Рвота – один из признаков перегрева наряду с диареей, затрудненным и учащенным дыханием, дезориентацией. Если вы подозреваете, что у вашей собаки случился тепловой удар, срочно отправляйтесь в ветеринарную клинику.

Для снижения температуры тела может понадобиться введение внутривенных жидкостей, а при более серьезном перегреве – дыхательная трубка и искусственная вентиляция легких. Нежелательно обливать животное холодной водой: это может лишь усугубить общее состояние питомца. В зависимости от тяжести симптомов иногда требуется устранение судорог и коррекция дисбаланса электролитов.

Предотвратить тепловой удар помогают следующие меры:

обильное питье каждый час;

ограничение физической активности в жаркий день;

ограничение физической активности в жаркий день; обеспечение прохладного и затемненного места для отдыха питомца;

купание (например, в реке или озере).

Кишечные паразиты у собаки

Если у собаки понос с кровью и рвота, возможно, у нее глистная инвазия. Гельминты могут быть обнаружены в рвотных и каловых массах. Процент особей, которые страдают от кишечных паразитов, по различным данным составляет от 40% до 80%.

Согласно некоторым исследованиям, до 90% щенков уже рождаются с гельминтами или заражаются паразитами через молоко матери. Но если у суки есть все прививки, и она прошла дегельминтизацию, шансы заражения потомства гельминтами ничтожно малы. Тем не менее, ветеринарные врачи рекомендуют проводить дегельминтизацию щенков в возрасте двух недель. Ослабленный молодой организм плохо переносит глистную инвазию. У щенка рвота – это особенно опасный симптом, поскольку он быстро приводит к обезвоживанию организма и, как следствие, – к гибели молодого животного.

Перед применением того или иного препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом ветеринарной клиники. Не все противопаразитарные препараты можно применять для щенков.

Рвота у беременной собаки

Период беременности сопровождается рядом гормональных изменений в организме млекопитающего вне зависимости от его видовой принадлежности. Токсикоз является естественной реакцией на физиологические изменения. Беременные суки тоже могут страдать от такого явления. Поэтому, если ваша питомица отказывается от еды и рвет, не спешите транспортировать животное в больницу.

Когда рвота не сопровождается расстройствами стула и общим угнетенным состоянием, скорее всего, речь идет о токсикозе. Но если поведение любимицы вызывает у вас подозрения, понаблюдайте за ней несколько дней, чтобы попробовать выявить закономерность рвоты, и затем обратитесь в ветеринарную клинику за консультацией.

Отравление у собаки

Отравление у собаки свидетельствует об интоксикации организма определенными веществами. Учитывая природу недомогания, отравления можно условно разделить на три вида:

Пищевые. Наиболее распространенная форма, вызванная употреблением в пищу токсичного вещества или просроченного продукта. Респираторные. Отравления, связанные с фактическим вдыханием токсичного вещества через нос. Контактные. Интоксикация организма отравляющими веществами посредством их воздействия на кожу.

Если собака рвет желчью, избегает контакта и/или ведет себя подавлено и апатично, постарайтесь установить причину отравления. Возможно, животное «попробовало на зуб» средство бытовой химии или полакомилось просроченным продуктом. Если вы не уверены в истинной причине интоксикации организма собаки, лучше покажите питомца ветеринару. Не занимайтесь самолечением.

Некоторые источники рекомендуют искусственно вызывать рвоту, чтобы прочистить желудок от отравляющего вещества. Такая процедура выполняется только под контролем ветеринарного врача. В то же время отравление животного препаратами бытовой химии подразумевает промывание желудка зондом. Рвотные массы с растворенными остатками токсичного вещества могут раздражать слизистую – вызывать рвоту в таком случае также можно только под наблюдением специалиста в ветеринарной клинике.

Что делать, если у собаки началась рвота

Если это однократный приступ рвоты без кровянистых примесей, то повода для волнения нет. Понаблюдайте за своим питомцем. Уделите внимание состоянию животного, пищевому поведению и особенностям стула. Эти показатели способны многое сказать о здоровье собаки.

Что дать собаке от рвоты

Чтобы облегчить дискомфортные ощущения, обеспечьте питомца чистой водой комнатной температуры. Рвота может сопровождаться ярко выраженным болевым синдромом. Существуют препараты, снижающие боль, но только ветеринарный врач решает вопрос о целесообразности их применения и дозировке. Прием адсорбирующих средств тоже рекомендуется согласовать со специалистом.

Не занимайтесь самолечением: врач поможет определить, почему возникла рвота. В зависимости от ее причины будет назначено лечение.

Лечение рвоты у собаки

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что частые рвотные приступы у собаки – это безусловный повод для визита в ветеринарную клинику. Обратите внимание на наличие вторичной симптоматики. Если животное чувствует себя хорошо, то можно проводить лечение или профилактические мероприятия в домашних условиях. Главное, делать это под контролем специалиста.

Если состояние здоровья питомца требует незамедлительного медицинского вмешательства, ветеринарный врач выписывает индивидуальную схему терапии. Карта лечения составляется на основании анамнеза и результатов анализов.

Питание и уход за собакой после рвоты

В профилактических целях врач может назначить индивидуальную диету. Например, порекомендует давать мягкую пищу небольшими порциями. Грамотно составленный сбалансированный рацион собаки – это залог здоровья вашего питомца. Также важно убедиться, что животное пьет много воды в течение дня для предотвращения обезвоживания.

Обеспечьте питомцу спокойную атмосферу и комфорт на протяжении нескольких дней, чтобы он успел отдохнуть и восстановиться.