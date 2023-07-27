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Giant Adult

Giant Adult

Сухой корм для собак

Джаинт Эдалт. Полнорационный сухой корм для взрослых собак гигантских размеров (вес взрослой собаки более 45 кг) в возрасте от 18/24 месяцев

Доступные размеры

15kg

Поддержание костей и суставов

Помогает поддерживать здоровье костей и суставов у собак гигантских пород, вес тела которых может создавать повышенную нагрузку на скелет.

Комплекс антиоксидантов

Содержит комплекс антиоксидантов, который помогает нейтрализовать свободные радикалы.

Здоровье серца

Помогает поддерживать здоровье сердца благодаря адаптированному содержанию таурина.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году