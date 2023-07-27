Giant Adult
Сухой корм для собак
Джаинт Эдалт. Полнорационный сухой корм для взрослых собак гигантских размеров (вес взрослой собаки более 45 кг) в возрасте от 18/24 месяцев
Доступные размеры
15kg
Поддержание костей и суставов
Помогает поддерживать здоровье костей и суставов у собак гигантских пород, вес тела которых может создавать повышенную нагрузку на скелет.
Комплекс антиоксидантов
Содержит комплекс антиоксидантов, который помогает нейтрализовать свободные радикалы.
Здоровье серца
Помогает поддерживать здоровье сердца благодаря адаптированному содержанию таурина.
Дегидратированные протеины мяса птицы, кукуруза, кукурузная мука, животные жиры, пшеница, рис, гидролизат протеинов животного происхождения, кукурузный глютен, свекольный жом, изолят растительных протеинов*, рыбий жир, минеральные вещества, растительная клетчатка, соевое масло, дрожжи и их частицы, масло огуречника, гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин А - 21 500 ME; витамин D3 - 1 000 ME; Е1 (железо) - 42 мг; Е2 (йод) - 4,2 мг; Е4 (медь) – 13 мг; Е5 (марганец) – 55 мг; Е6 (цинк) - 133 мг; Е8 (селен) - 0,09 мг; таурин – 2 г. Консерванты. Антиоксиданты.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 28%; сырой жир - 20%; сырая зола – 5,3%; сырая клетчатка – 1,8%.
*L.I.P. - протеины, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
|Вес
|Нормальная активность
|Повышенная активность
|45 кг
|394 г (3+7/8)
|457 г (4+3/8)
|55 кг
|459 г (4+4/8)
|531 г (5+1/8)
|65 кг
|520 г (5)
|602 г (5+7/8)
|75 кг
|579 (5+5/8)
|670 г (6+4/8)
|85 кг
|636 г (6+1/8)
|736 г (7+1/8)
|100 кг
|718 (7)
|831 г (8)
|мерный стакан 240 мл - 103 г