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Jack Russell Terrier Puppy

Jack Russell Terrier Puppy

Сухой корм для собак

Джек Рассел Терьер Паппи. Полнорационный сухой корм для щенков породы джек-рассел-терьер до 10 месяцев.

Доступные размеры

500g

1.5kg

3kg

Поддержание иммунной системы

Рост - важный этап в жизни собаки: это время больших перемен, открытий и новых знакомств с окружающим миром. В течение этого ключевого периода иммунная система щенка постепенно развивается. Рацион JACK RUSSELL PUPPY помогает поддерживать систему естественной защиты организма щенка благодаря комплексу антиоксидантов, содержащему в том числе витамин Е.

Здоровый рост

Щенок джек-рассел-терьера имеет живой темперамент и у него короткий и интенсивный период роста. Формула рациона помогает поддерживать гармоничный рост благодаря адаптированному содержанию энергии, белка, кальция и фосфора.

Здоровое пищеварительной системы

Комбинация нутриентов, высокоусвояемого белка (L.I.P.*) и пребиотиков (ФОС) для поддержания здорового пищеварения и баланса кишечной флоры, способствующий оптимальной консистенции фекалий. *L.I.P.: белки, отобранные по принципу оптимальной усвояемости.

Эксклюзивная крокета: здоровье зубов

Форма, размер, текстура и формула крокеты адаптированы для щенков породы джек-рассел-терьер.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году