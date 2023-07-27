Jack Russell Terrier Puppy
Сухой корм для собак
Джек Рассел Терьер Паппи. Полнорационный сухой корм для щенков породы джек-рассел-терьер до 10 месяцев.
Доступные размеры
500g
1.5kg
3kg
Поддержание иммунной системы
Рост - важный этап в жизни собаки: это время больших перемен, открытий и новых знакомств с окружающим миром. В течение этого ключевого периода иммунная система щенка постепенно развивается. Рацион JACK RUSSELL PUPPY помогает поддерживать систему естественной защиты организма щенка благодаря комплексу антиоксидантов, содержащему в том числе витамин Е.
Здоровый рост
Щенок джек-рассел-терьера имеет живой темперамент и у него короткий и интенсивный период роста. Формула рациона помогает поддерживать гармоничный рост благодаря адаптированному содержанию энергии, белка, кальция и фосфора.
Здоровое пищеварительной системы
Комбинация нутриентов, высокоусвояемого белка (L.I.P.*) и пребиотиков (ФОС) для поддержания здорового пищеварения и баланса кишечной флоры, способствующий оптимальной консистенции фекалий. *L.I.P.: белки, отобранные по принципу оптимальной усвояемости.
Эксклюзивная крокета: здоровье зубов
Форма, размер, текстура и формула крокеты адаптированы для щенков породы джек-рассел-терьер.
|Возраст
|Вес взрослой собаки 3 кг
|Вес взрослой собаки 6 кг
|Вес взрослой собаки 10 кг
|2 месяца
|95 г (1)
|115 г (1+2/8)
|149 г (1+2/8)
|3 месяца
|107 г (1+1/8)
|135 г (1+4/8)
|175 г (1+7/8)
|4 месяца
|112 г (1+2/8)
|143 г (1+4/8)
|186 г (2)
|5 месяцев
|113 г (1+2/8)
|145 г (1+4/8)
|189 г (2)
|6 месяцев
|102 г (1+1/8)
|144 г (1+4/8)
|189 г (2)
|7 месяцев
|95 г (1)
|135 г (1+4/8)
|177 г (1+7/8)
|8 месяцев
|87 г (7/8)
|126 г (1+3/8)
|165 г (1+6/8)
|9 месяцев
|90 г (1)
|116 г (1+3/8)
|153 г (1+5/8)
|10 месяцев
|92 г (1)
|118 г (1+2/8)
|157 г (1+5/8)
|мерний стакан 240 мл - 93 г