Giant Puppy
Сухой корм для собак
Джаинт Паппи. Полнорационный сухой корм для щенков гигантских пород (вес взрослой собаки более 45кг) в возрасте от 2 до 8 месяцев
Доступные размеры
1kg
15kg
Крепкая иммунная система
Поддерживает развитие здоровой иммунной системы щенков с помощью комплекса нутриентов, эффективность которых научно доказана, в т. ч. витаминов Е и С.
1 фаза роста: интенсивный рост — контролируемая калорийность
Эта формула обеспечивает уникальные потребности в питании щенят гигантских размеров в возрасте от 2 до 8 месяцев и предупреждает набор лишнего веса.
Поддержание микробиома
Комбинация пребиотиков (МОС) и белков высокой степени усваиваемости способствует поддержанию баланса микробиома кишечника для здоровья пищеварительной системы.
Дегидратированные протеины мяса птицы, пшеничный глютен*, рис, кукуруза, кукурузная мука, животные жиры, пшеничная мука, буряковый жом, гидролизат протеинов животного происхождения, минеральные вещества, кукурузный глютен, соевое масло, дрожжевые продукты, рыбий жир, фруктоолигосахариды, оболочка и семена подорожника, гидролизат дрожжей (источник маннанолигосахаридов и бета-глюканов) (0,30%), масло водорослей рода шизохитриум (источник ДГК), cок юкки Шидигера, мука бархатцев прямостоящих, глюкозамин, полученный путем ферментации, гидролизат хрящевой (источник хондроитина).
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин А – 16500 MЕ; витамин D3 – 1100 МЕ; железо (3b103) – 36 мг; йод (3b201, 3b202) – 3,6 мг; медь (3b405, 3b406) – 11 мг; марганец (3b502, 3b504) – 47 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) – 128 мг; селен (3b801, 3b811, 3b812) – 0,05 мг. Технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения – 10 г. Консерванты. Антиоксиданты.
Аналитические компоненты: влажность – 9,5%; сырой протеин – 34%; сырой жир – 14%; сырая зола – 7,9%; сырая клетчатка – 1,3%; безазотистые экстрактивные вещества – 33,3%.
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу высокой усваиваемости.
|Крокеты только
|Возраст в месяцах
|Вес во взрослом возрасте
|2 месяца
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|45 кг
|311г
|409г
|452г
|537г
|611г
|613г
|609г
|Giant Junior
|50 кг
|365г
|454г
|495г
|584г
|662г
|664г
|662г
|Giant Junior
|55 кг
|382г
|482г
|528г
|623г
|709г
|713г
|712г
|Giant Junior
|60 кг
|397г
|508г
|560г
|662г
|754г
|761г
|760г
|Giant Junior
|65 кг
|410г
|539г
|594г
|703г
|800г
|808г
|807г
|Giant Junior
|70 кг
|420г
|555г
|619г
|737г
|840г
|852г
|854г
|Giant Junior
|75 кг
|442г
|584г
|651г
|776г
|885г
|898г
|900г
|Giant Junior
|80 кг
|449г
|604г
|672г
|810г
|923г
|940г
|944г
|Giant Junior
|85 кг
|470г
|632г
|703г
|848г
|966г
|984г
|988г
|Giant Junior
|90 кг
|491г
|660г
|734г
|885г
|1008г
|1027г
|1031г
|Giant Junior
|95 кг
|511г
|688г
|765г
|922г
|1050г
|1069г
|1074г
|Giant Junior
|100 кг
|531г
|714г
|795г
|958г
|1091г
|1111г
|1116г
|Giant Junior