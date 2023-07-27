Starter Mousse Mother & Babydog
Влажный корм для собак
Стартер Мазер & Бебидог мус. Полнорационный влажный корм для сук в конце беременности и в период лактации, а также для щенков от момента отъема до 2 месяцев.
Доступные размеры
1 x 195g
Оптимальный вкусовой профиль и текстура для щенков
Ультрамягкая текстура мусса для облегчения перехода на твердый корм.
Крепкая иммунная система
Поддерживает развитие здоровой иммунной системы щенков с помощью комплекса нутриентов, эффективность которых научно доказана, в т. ч. витаминов Е и С.
Поддержание микробиома
Комбинация пребиотиков (МОС) и белков высокой степени усваиваемости способствует поддержанию баланса микробиома кишечника для здоровья пищеварительной системы.
Мясо и субпродукты животного происхождения, злаки, субпродукты растительного происхождения, минеральные вещества, масло и жиры, молоко и молочные продукты, дрожжи.
Добавки (на кг): пищевые добавки: витамин D3 – 170 MЕ; железо (3b103) – 6 мг; йод (3b202) – 0,3 мг; медь (3b405, 3b406) – 2,5 мг; марганец (3b502, 3b503, 3b504) – 1,7 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) – 17 мг. Технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения - 2 г
Аналитические компоненты: влажность – 78,5%; сырой протеин – 10%; сырой жир – 6%; сырая зола – 2%; сырая клетчатка – 0,7%; безазотистые экстрактивные вещества – 2,8%.
|Влажный корм только (банка)
|Возраст (в месяцах)
|Вес во взрослом возрасте
|2 - 3
|3 - 4
|4 - 5
|5 - 6
|6 - 7
|7 - 8
|4
|Бебидог Милк
|0.25
|0.5
|1.25
|1.5
|2
|5
|Бебидог Милк
|0.25
|0.5
|1.25
|1.5
|2
|7
|Бебидог Милк
|0.25
|0.5
|1.75
|2.5
|3
|10
|Бебидог Милк
|0.25
|0.5
|1.75
|2.5
|3
|20
|Бебидог Милк
|0.5
|2
|2.75
|3.75
|4.75
|40
|0.5
|2.5
|3.5
|3.75
|5
|6.5
|Влажный корм только (банка)
|Лактация (в неделях)
|Вес во взрослом возрасте
|6
|7
|8
|9
|4
|1.5
|2
|2
|2
|5
|2
|2
|2.5
|2.5
|7
|2.5
|2.5
|3
|3
|10
|3
|3.5
|4
|4
|20
|5.5
|6
|6.5
|7
|40
|9
|10
|11
|11.5