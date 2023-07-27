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Starter Mousse Mother & Babydog

Starter Mousse Mother & Babydog

Влажный корм для собак

Стартер Мазер & Бебидог мус. Полнорационный влажный корм для сук в конце беременности и в период лактации, а также для щенков от момента отъема до 2 месяцев.

Доступные размеры

1 x 195g

Оптимальный вкусовой профиль и текстура для щенков

Ультрамягкая текстура мусса для облегчения перехода на твердый корм.

Крепкая иммунная система

Поддерживает развитие здоровой иммунной системы щенков с помощью комплекса нутриентов, эффективность которых научно доказана, в т. ч. витаминов Е и С.

Поддержание микробиома

Комбинация пребиотиков (МОС) и белков высокой степени усваиваемости способствует поддержанию баланса микробиома кишечника для здоровья пищеварительной системы.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году