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Yorkshire Terrier 8+

Yorkshire Terrier 8+

Сухой корм для собак

Йоркширский Терьер Эдалт 8+. Полнорационный сухой корм для собак породы йоркширский терьер в возрасте от 8 лет

Доступные размеры

500g

1.5kg

Комплекс для поддержания здоровья в зрелом возрасте

Рацион YORKSHIRE TERRIER Adult 8+* разработан для поддержания здоровья собак в период старения. Содержит эксклюзивную комбинацию антиоксидантов, которые помагают нейтрализовать свободные радикалы и содержит адаптированный уровень фосфора для поддержания здоровья почек йоркширских терьеров в зрелом возрасте.

Здоровье кожи и качество шерсти

Шерсть йоркширского терьеєра известна своим постоянным ростом и природной мягкостью.  Эксклюзивная формула рациона YORKSHIRE TERRIER 8+ способствует поддержанию здоровья длинной шерсти йоркширского терьера. Рацион обагощен жирными кислотами омега-3 и омега-6, маслом огуречника и биотином

Здоровое пищеварение

Точная сбалансированная формула рациона, которая помагает поддерживать оптимальное здоровье пищеварения. Содержит высокоперевареваемые белки (L.I.P.**), разных типов клетчатки, которая помагает поддерживать здоровье микрофлоры кишечника и оптимальную консистенцию фекалий.  **L.I.P. - белки, отобраные по принципу оптимальной усвояемости.

Эксклюзивная крокета: высокая вкусовая привлекательность  + легкое размачивание

Форма, размер, текстура и формула крокет адаптированы для маленькой челюсти йоркширского терьера зрелого возраста. Эта формула содержит хелаторы кальция для поддержания здоровья зубов. Крокеты можно размочить теплой водой, что облегчает употребление корма и увеличивает его вкусовую привлекательность.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году