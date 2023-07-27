Yorkshire Terrier 8+
Сухой корм для собак
Йоркширский Терьер Эдалт 8+. Полнорационный сухой корм для собак породы йоркширский терьер в возрасте от 8 лет
Доступные размеры
500g
1.5kg
Комплекс для поддержания здоровья в зрелом возрасте
Рацион YORKSHIRE TERRIER Adult 8+* разработан для поддержания здоровья собак в период старения. Содержит эксклюзивную комбинацию антиоксидантов, которые помагают нейтрализовать свободные радикалы и содержит адаптированный уровень фосфора для поддержания здоровья почек йоркширских терьеров в зрелом возрасте.
Здоровье кожи и качество шерсти
Шерсть йоркширского терьеєра известна своим постоянным ростом и природной мягкостью. Эксклюзивная формула рациона YORKSHIRE TERRIER 8+ способствует поддержанию здоровья длинной шерсти йоркширского терьера. Рацион обагощен жирными кислотами омега-3 и омега-6, маслом огуречника и биотином
Здоровое пищеварение
Точная сбалансированная формула рациона, которая помагает поддерживать оптимальное здоровье пищеварения. Содержит высокоперевареваемые белки (L.I.P.**), разных типов клетчатки, которая помагает поддерживать здоровье микрофлоры кишечника и оптимальную консистенцию фекалий. **L.I.P. - белки, отобраные по принципу оптимальной усвояемости.
Эксклюзивная крокета: высокая вкусовая привлекательность + легкое размачивание
Форма, размер, текстура и формула крокет адаптированы для маленькой челюсти йоркширского терьера зрелого возраста. Эта формула содержит хелаторы кальция для поддержания здоровья зубов. Крокеты можно размочить теплой водой, что облегчает употребление корма и увеличивает его вкусовую привлекательность.
|Вес собаки
|Недостаточная активность
|Нормальная активность
|Высокая активность
|Сухой корм
|Сухой корм + 1/2 пауч
|Сухой корм
|Сухой корм + 1/2 пауч
|Сухой корм
|Сухой корм + 1/2 пауч
|грамм (мерны стаканы)
|грамм (мерны стаканы)
|грамм (мерны стаканы)
|грамм (мерны стаканы)
|грамм (мерны стаканы)
|грамм (мерны стаканы)
|2 кг
|40 (4/8)
|22 (3/8)
|47 (4/8)
|36 (3/8)
|68 (6/8)
|57 (5/8)
|3 кг
|55 (5/8)
|44 (4/8)
|63 (6/8)
|52 (5/8)
|79 (7/8)
|68 (6/8)
|4 кг
|68(6/8)
|57 (5/8)
|72 (7/8)
|61 (6/8)
|89 (1)
|78 (7/8)