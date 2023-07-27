Yorkshire Terrier 8+

Эксклюзивная крокета: высокая вкусовая привлекательность + легкое размачивание

Форма, размер, текстура и формула крокет адаптированы для маленькой челюсти йоркширского терьера зрелого возраста. Эта формула содержит хелаторы кальция для поддержания здоровья зубов. Крокеты можно размочить теплой водой, что облегчает употребление корма и увеличивает его вкусовую привлекательность.