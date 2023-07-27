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Diabetic

Diabetic

сухой корм для собак

Диабетик Канин. Полнорационный диетический корм для собак при сахарном диабете

Доступные размеры

1.5kg

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

Контроль уровня глюкозы

Специальная формула, которая помогает контролировать уровень глюкозы после приема корма у собак с сахарным диабетом.

Высокое содержание белка

Высокое содержание белка в рационе для поддержания мышечной массы (важный показатель для собак с сахарным диабетом)

Низкий уровень крахмала

Формула с пониженным уровнем крахмала.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Diabetic Special Low Carbohydrate – это полнорационный диетический корм для собак, способствующий регуляции уровня глюкозы в крови. Корм содержит углеводы с низким гликемическим индексом. Показания: Сахарный диабет и кондиция тела ≤ 6/9; Сахарный диабет и кондиция тела ≤ 7/9 до достижения контроля гликемии. Противопоказания: Рост, беременность/лактация.

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году