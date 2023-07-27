Gastrointestinal Puppy

Gastrointestinal Puppy

влажный корм для собак

Гастроинтестинал Паппи Канин. Полнорационный специальний корм для собак при расстройствах пищеварения

Доступные размеры

1 x 195g

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

Поддержание пищеварительной системы

Высокоусвояемая формула со сбалансированным содержанием различных типов клетчатки, в т.ч. пребиотики, для поддержания здорового пищеварения и кишечного транзита.

Здоровый рост

Формула с высоким уровнем энергии и адаптированным содержанием нутриентов (включая протеин и кальций) для удовлетворения пищевых потребностей щенков.

Адаптированная текстура

Специальная текстура мусса облегчает потребление корма щенками, у которых снижен аппетит. Помогает осуществить переход от молока к твердому корму.

Références produitsDénomination emballageIncorporation de matière recycléeRecyclabilitéPossibilité de réemploi de l’emballagePrésence de substances dangereusesBonus éco-organisme CITEOMalus éco-organisme CITEO
Emballage primaireEmballageCet emballage ne contient pas de matière recycléeemballage X% recyclableNon0BonusMalus
Emballage secondaireEmballageCet emballage ne contient pas de matière recycléeemballage X% recyclableNon0 BonusMalus

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Gastrointestinal Puppy – это полнорационный диетический корм для щенков. Рекомендуется при острых расстройствах желудочно-кишечного тракта, в реабилитационный период и в период выздоровления. ); Гастрит; Воспалительные заболевания кишечника (IBD); Колит; Экзокринная недостаточность поджелудочной железы (EPI); Пролиферация микробов в тонком кишечнике (SIBO); нарушение пищеварения/абсорбции питательных веществ; Нарушение аппетита, возобновление питания после хирургических вмешательств. Противопоказания: Панкреатит (в том числе, которой собака болела раньше)1; Гиперлипидемия1; Лимфангиэктазия, экссудативная энтеропатия1; 1 В этом случае рекомендована диета Gastrointestinal Low Fat под наблюдением ветеринарного врача.

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Создание ценности для всей нашей экосистемы

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