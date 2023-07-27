Gastrointestinal Puppy
влажный корм для собак
Гастроинтестинал Паппи Канин. Полнорационный специальний корм для собак при расстройствах пищеварения
Доступные размеры
1 x 195g
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Поддержание пищеварительной системы
Высокоусвояемая формула со сбалансированным содержанием различных типов клетчатки, в т.ч. пребиотики, для поддержания здорового пищеварения и кишечного транзита.
Здоровый рост
Формула с высоким уровнем энергии и адаптированным содержанием нутриентов (включая протеин и кальций) для удовлетворения пищевых потребностей щенков.
Адаптированная текстура
Специальная текстура мусса облегчает потребление корма щенками, у которых снижен аппетит. Помогает осуществить переход от молока к твердому корму.
|Возраст щенка в месяцах
|1-2
|3-4
|5-6
|7-8
|9-10
|11-12
|Вес во взрослом возрасте
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|-
|5
|1 1/2 - 2
|2 - 2 1/2
|2 1/2 - 2
|2 - 1 1/2
|1 1/2
|-
|10
|2 -3
|3 1/2 - 4
|4
|3 1/2 - 3
|3 - 2 1/2
|2 1/2
|20
|3 - 5
|6
|6 1/2
|6 - 5 1/2
|5 - 4 1/2
|4 1/2
|30
|3 - 5 1/2
|6 1/2 - 7
|8 - 8 1/2
|8 1/2 - 8
|7 1/2 - 7
|6
|40
|3 1/2 - 5 1/2
|7 1/2 - 8
|9 1/2 - 10 1/2
|10 1/2 - 10
|9 1/2 - 8 1/2
|8 - 7 1/2
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Gastrointestinal Puppy – это полнорационный диетический корм для щенков. Рекомендуется при острых расстройствах желудочно-кишечного тракта, в реабилитационный период и в период выздоровления. ); Гастрит; Воспалительные заболевания кишечника (IBD); Колит; Экзокринная недостаточность поджелудочной железы (EPI); Пролиферация микробов в тонком кишечнике (SIBO); нарушение пищеварения/абсорбции питательных веществ; Нарушение аппетита, возобновление питания после хирургических вмешательств. Противопоказания: Панкреатит (в том числе, которой собака болела раньше)1; Гиперлипидемия1; Лимфангиэктазия, экссудативная энтеропатия1; 1 В этом случае рекомендована диета Gastrointestinal Low Fat под наблюдением ветеринарного врача.