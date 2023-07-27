Satiety Weight Management
Влажный корм для собак
SATIETY WEIGHT MANAGEMENT – полнорационный диетический корм для собак, разработанный для уменьшения избыточной массы тела. Низкая энергетическая ценность
Доступные размеры
1 x 410 g
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ СНИЖЕНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ ВЕСА ПОСЛЕ ПОХУДЕНИЯ ПРИ Лишний вес/ожирение Сахарный диабет при лишнем весе/ожирении Гиперлипидемия при лишнем весе/ожирении ПРОТИВОПОКАЗАННЯ Рост беременность / лактация РЕКОМЕНДАЦИИ До назначения диеты необходимо определить оптимальный вес тела собаки с учетом индивидуальных особенностей и стандартов породы. В соответствии с оптимальным весом определяется суточная норма, которую может изменять ветеринарный врач на основе скорости снижения веса. Оптимальное снижение веса в первые 3 месяца - 1-3% в неделю и 0,5-2% в неделю в дальнейшем. Как рассчитывается распределение энергии для поддержания веса после похудения? Энергетические потребности для поддержания веса тела после похудения ниже, чем у собак, которые никогда не имели лишнего веса. Опираясь на современные научные данные (German & al.2011 / Германия и другие), рацион для поддержания веса после похудения рассчитывается путем увеличения на 10% рациона для снижения веса. Курс употребления сухого корма SATIETY WEIGHT MANAGEMENT: до достижения оптимального веса животного. Помните, что животному следует обеспечить постоянный доступ к питьевой воде. ПРИМЕЧАНИЕ Рацион для поддержания веса может быть откорректирован в зависимости от индивидуальных особенностей. German AJ & al. Low-maintenance energy requirements of obese dogs after weight loss. British Journal of Nutrition (2011), 106, S93-S96 / Джоман Эй Джи и другие. Низкие энергетические потребности для собак с ожирением после снижения веса. «Бритиш Джорнал оф Нутришн» (2011), 106, с.93-96
Поддержание мышечной массы тела
Высокое содержание белка способствует здоровому снижению веса и поддержанию мышечной массы тела.
Эффективный контроль веса
Обеспечивает безопасное снижение веса и помогает поддерживать вес после похудения.
Контроль выпрашивания корма
Высокое содержание клетчатки в рационе продлевает ощущение сытости у собак.
S/O индекс
Этот продукт способствует созданию в мочевыделительной системе среды, неблагоприятной для формирования как струвитных, так и оксалатных кристаллов.
|Оптимальный вес (кг)
|Начало
|Банка
|Через 4 недели*
|Банка
|Поддержание веса после похудения
|Банка
|2
|191
|2/4
|164
|2/4
|180
|2/4
|4
|321
|3/4
|275
|3/4
|303
|3/4
|6
|435
|1
|373
|1
|410
|1
|8
|540
|1+1/4
|463
|1+1/4
|509
|1+1/4
|10
|638
|1+2/4
|547
|1+1/4
|602
|1+2/4
|15
|865
|2
|741
|1+3/4
|815
|2
|20
|1073
|2+2/4
|920
|2+1/4
|1012
|2+2/4
|25
|1268
|3
|1087
|2+3/4
|1196
|3
|30
|1454
|3+2/4
|1247
|3
|1371
|3+1/4
|35
|1633
|4
|1399
|3+2/4
|1539
|3+3/4
|40
|1805
|4+3/4
|1547
|3+3/4
|1701
|4+1/4
|45
|1971
|4+3/4
|1690
|4
|1859
|4+2/4
|50
|2133
|5+1/4
|1828
|4+2/4
|2011
|5
|55
|2291
|5+1/4
|1964
|4+3/4
|2160
|5+1/4
|60
|2446
|6
|2096
|5
|2306
|5+2/4
|*Если у собаки не снизился вес тела