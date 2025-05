РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ СНИЖЕНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ ВЕСА ПОСЛЕ ПОХУДЕНИЯ ПРИ Лишний вес/ожирение Сахарный диабет при лишнем весе/ожирении Гиперлипидемия при лишнем весе/ожирении ПРОТИВОПОКАЗАННЯ Рост беременность / лактация РЕКОМЕНДАЦИИ До назначения диеты необходимо определить оптимальный вес тела собаки с учетом индивидуальных особенностей и стандартов породы. В соответствии с оптимальным весом определяется суточная норма, которую может изменять ветеринарный врач на основе скорости снижения веса. Оптимальное снижение веса в первые 3 месяца - 1-3% в неделю и 0,5-2% в неделю в дальнейшем. Как рассчитывается распределение энергии для поддержания веса после похудения? Энергетические потребности для поддержания веса тела после похудения ниже, чем у собак, которые никогда не имели лишнего веса. Опираясь на современные научные данные (German & al.2011 / Германия и другие), рацион для поддержания веса после похудения рассчитывается путем увеличения на 10% рациона для снижения веса. Курс употребления сухого корма SATIETY WEIGHT MANAGEMENT: до достижения оптимального веса животного. Помните, что животному следует обеспечить постоянный доступ к питьевой воде. ПРИМЕЧАНИЕ Рацион для поддержания веса может быть откорректирован в зависимости от индивидуальных особенностей. German AJ & al. Low-maintenance energy requirements of obese dogs after weight loss. British Journal of Nutrition (2011), 106, S93-S96 / Джоман Эй Джи и другие. Низкие энергетические потребности для собак с ожирением после снижения веса. «Бритиш Джорнал оф Нутришн» (2011), 106, с.93-96