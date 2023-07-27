Skin Support
Сухой корм для собак
Скин Супорт Канин. Полнорационный диетический корм для собак при дерматозах и выпадении шерсти
Доступные размеры
2kg
7kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Поддержание здоровья кожи
Комплекс нутриентов, которые помогают поддерживать естественные защитные силы организму и процессы восстановления (регенерации) кожи.
Барьерная функция кожи
Формула помогает поддерживать естественный защитный барьер кожи.
ДГК / ЭПК
Жирные кислоты, которые помогают поддерживать здоровье пищеварительной системы и кожи.
Комплекс антиоксидантов
Комплекс антиоксидантов синергического действия, помогает нейтрализовать свободные радикалы.
Рис, дегидратированной протеины мяса птицы, гидролизат белков животного происхождения, животные жиры, растительная клетчатка, рыбий жир, минеральные вещества, свекольный жом, соевое масло, экстракт алоэ вера (0,06%), масло огуречника, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин A - 29500 MЕ; витамин D3 - 800 MЕ; витамин C - 280 мг; E1 (железо) - 39 мг; E2 (йод) - 3,9 мг; E4 (медь) - 12 мг; E5 (марганец) - 51 мг; E6 (цинк) - 129 мг; E8 (селен) - 0,08 мг. Экстракт куркумина - 4,4 г. Технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения - 10 г. Консерванти.Aнтиоксиданты.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 23,0%; сырой жир -15,0%; сырая зола - 8,1%; сырая клетчатка - 3,4%; на 1 кг незаменимые жирные кислоты (линолевая кислота) - 30,4 г; ЭПК / ДГК - 6,0 г; омега-3 жирные кислоты - 12,0 г; Oмега-6 жирные кислоты - 33,5 г; таурин - 1,8 г.
|Вес (кг)
|Недостаточный вес (г)
|Недостаточный вес (м.с)
|Нормальный вес (г)
|Нормальный вес (м.с)
|Избыточный вес (г)
|Избыточный вес (м.с)
|2
|57
|5/8
|51
|4/8
|44
|3/8
|4
|97
|1
|85
|7/8
|73
|6/8
|6
|131
|1+2/8
|107
|1+1/8
|93
|1
|8
|163
|1+5/8
|143
|1+3/8
|124
|1+2/8
|10
|192
|1+7/8
|169
|1+5/8
|146
|1+4/8
|15
|260
|2+5/8
|229
|2+2/8
|198
|2
|20
|323
|3+2/8
|284
|2+7/8
|246
|2+4/8
|25
|382
|3+6/8
|336
|3+3/8
|290
|2+7/8
|30
|438
|4+3/8
|385
|3+7/8
|333
|3+2/8
|35
|492
|4+7/8
|433
|4+2/8
|374
|3+6/8
|40
|543
|5+3/8
|478
|4+6/8
|413
|4+1/8
|45
|594
|5+7/8
|522
|5+1/8
|451
|4+4/8
|50
|642
|6+3/8
|565
|5+1/8
|488
|4+7/8
|55
|690
|6+7/8
|607
|6
|524
|5+4/8
|60
|736
|7+2/8
|648
|6+3/8
|560
|5+4/8
|70
|827
|8+2/8
|728
|7+2/8
|628
|6+1/4
|80
|914
|9+1/8
|804
|8
|695
|6+7/8