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Skin Support

Skin Support

Сухой корм для собак

Скин Супорт Канин. Полнорационный диетический корм для собак при дерматозах и выпадении шерсти

Доступные размеры

2kg

7kg

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

Поддержание здоровья кожи

Комплекс нутриентов, которые помогают поддерживать естественные защитные силы организму и процессы восстановления (регенерации) кожи.

Барьерная функция кожи

Формула помогает поддерживать естественный защитный барьер кожи.

ДГК / ЭПК

Жирные кислоты, которые помогают поддерживать здоровье пищеварительной системы и кожи.

Комплекс антиоксидантов

Комплекс антиоксидантов синергического действия, помогает нейтрализовать свободные радикалы.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году