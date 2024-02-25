Домашние животные могут заразиться гельминтами, даже если ни разу не покидали дом. Для щенков, организм которых продолжает развиваться, это не только риск для здоровья, но и вероятность замедления роста. Поэтому регулярная дегельминтизация щенков должна быть обязательной.

Что такое дегельминтизация у щенков

Дегельминтизация — процедура, помогающая устранить или предотвратить появление эндопаразитов. Щенок может заболеть внутриутробно, через молоко матери, вследствие заглатывания блох или укусов клещей, при употреблении пищи, зараженной инвазивными яйцами или личинками.

Больной щенок обычно имеет проблемы с пищеварением (отсутствие аппетита, рвота, диарея, вздутие живота), выглядит вялым, в его фекалиях могут быть следы крови. При серьезной инвазии гельминтов можно обнаружить в рвотных массах, фекалиях, вокруг анального отверстия.

Когда проводить первую дегельминтизацию у щенков

Если животное не заражено гельминтами, начинают с профилактики. Первое «глистование» щенков осуществляется в возрасте трех недель. Количество и дозу суспензии рассчитывают по возрасту и весу животного. Кроме этого, обязательные профилактические обработки проводят для собак перед вязкой и во время беременности для предотвращения заражения будущих щенков.

Почему это важно

Эндопаразиты локализуются в пищеварительной системе, что связано с их жизненным циклом (также, в зависимости от вида, могут локализоваться в легких, сердце, мышцах, головном мозге щенка, питаясь его кровью). Они крепко прикрепляются к стенкам кишечника с помощью крючков или присосок. При активном развитии и размножении гельминты провоцируют интоксикацию организма. В результате этого самочувствие животного ухудшается, щенок теряет вес, может быть задержка развития.

Своевременная дегельминтизация предупреждает распространение гельминтов и помогает сохранить питомцу здоровье. Некоторые типы гельминтов (например, аскариды и анкилостомы) способны жить в организме как собаки, так и человека. Поэтому, заботясь о благосостоянии собаки, владельцы заботятся о себе и своей семье.

Какие существуют препараты для дегельминтизации

Программу дегельминтизации назначает ветеринарный врач, основываясь на возрасте и весе животного, его образе жизни и состоянии здоровья. Также учитывается, это профилактика или лечение.

В зависимости от лекарственной формы препараты от гельминтов можно разделить на следующие:

таблетки. Кладут на корень языка, и щенок должен их проглотить (бывают со вкусом мяса);

суспензии, пасты. Первые вводят в полость рта с помощью шприца без иглы, который входит в комплект с препаратом, вторые дают слизать;

капли. Наносят на кожу на холке.

Перед тем как проводить обработку, обязательно проконсультируйтесь с врачом и соблюдайте его рекомендации.

График дегельминтизации

После первой дегельминтизации в возрасте 3-4 недель каждая последующая процедура выполняется ежемесячно до шестимесячного возраста. Далее — каждые 3-6 месяцев.

Уход за щенками после дегельминтизации

Уход после дегельминтизации щенка несложный. Обеспечьте покой и чистую питьевую воду. Если у питомца сильная инвазия, у него рвота или фекалии содержат огромное количество гельминтов, обратитесь к ветеринарному врачу.

FAQ

Что такое дегельминтизация?

Дегельминтизация — это меры, которые осуществляются для избавления организма животного или человека от гельминтов, их уничтожения в окружающей среде.

Почему дегельминтизация важна для щенков?

Избавиться от гельминтов у щенка нужно, чтобы сохранить его здоровье, нормальный рост и развитие, предотвратить заражение других животных или людей.

Когда я должен начать дегельминтизацию своего щенка?

Если вы взяли животное в питомнике или приюте, ориентируйтесь на дату последней обработки щенка от паразитов, указанную в документах. Если ваш новый питомец раньше жил на улице, ветеринарный врач представит рекомендации касательно дегельминтизации во время первого визита.

Как часто я должен осуществлять дегельминтизацию своего щенка?

Периодичность дегельминтизации щенков зависит от возраста, веса, образа жизни животного и рекомендаций ветеринарного специалиста.

Может ли дегельминтизация навредить моему щенку?

Если вы сомневаетесь в подборе препарата, обратитесь за рекомендацией к вашему ветеринарному врачу. Он сможет посоветовать и подобрать препараты по действующему веществу, а также составить график профилактических обработок от гельминтов в сочетании с обработкой против блох и клещей.